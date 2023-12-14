TBMM'de Saadet Partisi Hasan Bitmez için taziye mesajları iletildi.

TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmeleri devam ediyor. TBMM Genel Kurulu Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefat haberinin alınmasından sonra ara verildi. Aradan sonra Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve İsa Mesih Şahin ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci Genel Kurul salonuna geldi.

Saadet Partisi Grubu başta olmak üzere milletvekilleri taziyelerini ilettiler. Daha sonra Danışma Kurulu önerisi okundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçeleri 21 Aralık 2023 tarihinde görüşülmeye devam edecek.

Bugunku oturum ise iptal edildi. - ANKARA