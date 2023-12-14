 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TBMM'de Saadet Partisi Hasan Bitmez için taziye mesajları iletildi - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM'de Saadet Partisi Hasan Bitmez için taziye mesajları iletildi

TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmeleri sırasında Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefat haberinin alınmasının ardından ara verildi. Saadet Partisi Grubu başta olmak üzere milletvekilleri taziyelerini iletti.

TBMM\'de Saadet Partisi Hasan Bitmez için taziye mesajları iletildi
14.12.2023 - 16:49,  Güncelleme: 16:50
Abone Ol

TBMM'de Saadet Partisi Hasan Bitmez için taziye mesajları iletildi.

TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmeleri devam ediyor. TBMM Genel Kurulu Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefat haberinin alınmasından sonra ara verildi. Aradan sonra Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve İsa Mesih Şahin ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci Genel Kurul salonuna geldi.

Saadet Partisi Grubu başta olmak üzere milletvekilleri taziyelerini ilettiler. Daha sonra Danışma Kurulu önerisi okundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçeleri 21 Aralık 2023 tarihinde görüşülmeye devam edecek.

Bugunku oturum ise iptal edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Milletvekili, Hasan Bitmez, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Saadet Partisi Hasan Bitmez için taziye mesajları iletildi - Son Dakika


17:21
Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15
Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08
Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm senaryolar Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm senaryolar
16:46
Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29
TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
16:02
AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde 3 il için yol haritası belli oldu AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde 3 il için yol haritası belli oldu
15:56
Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
15:44
Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı

Son Dakika
17:21 Sinop'ta Palamut Tezgahlarda Yeniden Yerini Aldı
17:15 Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
16:46 Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29 TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
16:02 AK Parti ve MHP, 30 büyükşehirde ortak aday ile seçime girecek
15:56 Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
15:44 Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı
15:36 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:36 Alım gücü düşen emekliler hükümete seslendi: Tedbir alınmazsa mutfaktaki yangın bütün evi saracak
15:33 Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 17:30:33. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM'de Saadet Partisi Hasan Bitmez için taziye mesajları iletildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement