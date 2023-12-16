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TBMM'de Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının 2024 bütçeleri görüşülmeye başlandı - Son Dakika
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TBMM'de Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının 2024 bütçeleri görüşülmeye başlandı

TBMM Genel Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başladı. Ayrıca, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçeleri de ele alınacak. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, bütçeler üzerinde ilk sözü aldı.

TBMM\'de Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının 2024 bütçeleri görüşülmeye başlandı
16.12.2023 - 11:21,  Güncelleme: 11:24
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TBMM Genel Kurulunda, Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının yanı sıra Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçeleri de ele alınacak.

Genel Kurulda bütçeler üzerinde ilk sözü İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TBMM'de Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının 2024 bütçeleri görüşülmeye başlandı - Son Dakika
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