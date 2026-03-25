TBMM'de Su ve Ekonomi Sorunları Konuşuldu

25.03.2026 15:19
TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul'un su sorunları ve Türkiye ekonomisinin durumu ele alındı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, İstanbul'un su, deprem ve kentsel dönüşüm gibi sorunlarının olduğunu anlattı.

Suyun sınırsız bir kaynak olmadığına dikkati çeken Akburak, "Su, yarının en büyük risklerinden biri haline geliyor. Böyle bir tabloda tasarruf, tercih olmaktan çıktı, zorunluluğa dönüştü. Eğitimden bilinçli tüketime, altyapıdan kaçak kullanıma kadar bütüncül bir yaklaşım olmadan bu sorun çözülemez." dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerini dile getirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan sürecin ekonomiye etkisine değinen Meriç, "Dünyanın neresinde savaş olsa ilk önce ekonomisi buhrana düşen ülke maalesef Türkiye" diyerek Türkiye ekonomisinin "kırılgan" bir yapıya sahip olduğunu ileri sürdü.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 17. yılında rahmet ve minnetle andı.

Yazıcıoğlu'nun, hayatının her safhasında millet iradesini merkeze alan bir anlayışla hareket ettiğini belirten Erkan, onun, gücünü makamlardan değil, duruşundan aldığını söyledi.

Erkan, şöyle konuştu:

"Merhum Yazıcıoğlu, 'siyaset millete rağmen değil, millet için yapılır' anlayışını temsil etmiş, devletin birliğini, milletin kardeşliğini, bayrağın ve ezanın hürriyetini her şeyin üzerinde tutmuştur. Ülkemizin zor dönemlerinde gerilimi tırmandıran bir dil yerine sağduyuyu önceleyen bir üslubu benimsemiştir."

Kaynak: AA

