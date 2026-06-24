TBMM'de Tüm Parti Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "ücretli öğretmenler", İYİ Parti'nin "okulların tatil döneminde çocukların bakımı", DEM Parti'nin "yenilenebilir enerji", CHP'nin "NATO toplantısıyla ilgili alınan tedbirler"e ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, NATO Zirvesi'nin Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenleneceğini söyledi. NATO toplantılarının daha önce 22 değişik ülkede yapıldığını ifade eden Enginyurt, NATO toplantısı öncesi Ankara'da alınan tedbirleri eleştirdi. Enginyurt, "Ankara'nın 9 ilçesinde, esnafı, çalışanı, mesken sahibini mağdur edecek olan çok ağır tedbirler alınmış." ifadesini kullandı.

Alınan tedbirlerin gözden geçirilmesini isteyen Enginyurt, Zirve öncesi yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını söyleyerek, bu durumu eleştirdi.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin,Türkiye'nin NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasının kendilerini de gururlandıracağını belirtti. Türkiye'nin misafirlerini ağırlarken gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğunu vurgulayan Şahin, buna bir itirazlarının olmadığını söyledi. Şahin, "Bir Ankara milletvekili olarak itirazımız ev sahipliğine değil, bu süreç yönetilirken vatandaşın hayatının, özgürlüklerinin ve adalete erişiminin kolayca ikinci plana itilmesidir. Misafir ağırlanırken ev sahiplerinin unutulması, onların haklarının hukukunun unutulmasıdır." sözlerini sarf etti.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, devletin uluslararası bir zirvenin güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu, olası bir zafiyetin Türkiye'ye maliyetinin çok büyük olacağını ifade etti.

Bu durumda alınacak güvenlik tedbirlerine kimsenin itirazının olamayacağını söyleyen Türkkan, "Güvenlik önlemleri almak başka, hayatı durdurmak başka. 15 yıldır Avrupa Parlamentosu'na gidiyorum. Dünyanın bütün liderlerinin geldiği döneme de denk geldim, böyle bir güvenlik önlemi görmedim. Hayatın durdurulduğu bir güvenlik önlemi yok." şeklinde konuştu.

DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, NATO Zirvesi dolayısıyla Ankara'da alınan tedbirleri eleştirdi. Anayasa Mahkemesinin kararlarının ortada olduğunu belirten Hülakü, kamu düzenini koruma görevinin barışçıl gösteri hakkını ortadan kaldırmanın bahanesi olamayacağını söyledi. Hülakü, "İdarenin görevi o eylemi yasaklamak değil, eylemcinin güvenliğini sağlayarak, hakkını kullanmasını güvence altına almasıdır." dedi.

"Türkiye, bu tür organizasyonlara ev sahipliği yaparken herkesin güvenliğini sağlamakla mükelleftir"

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin uluslararası alandaki saygınlığını, diplomatik kapasitesini ve güvenilir ev sahipliğini bir kez daha ortaya koyacağını söyleyerek, bu önemli organizasyon öncesinde alınan güvenlik tedbirlerinin günlük siyasi tartışmaların ötesinde devlet sorumluluğu, güvenliğin korunması ve uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi çerçevesinde değerlendirilmesini istedi.

Devlet ve hükümet başkanlarının, bakanların ve üst düzey heyetlerin olduğu bu tür zirvelerde, güvenliğin en üst seviyede sağlanmasının hem devlet ciddiyetini hem de devletin uluslararası itibarının gereği olduğunu vurgulayan Tipioğlu, "Türkiye, bu tür organizasyonlara ev sahipliği yaparken herkesin güvenliğini sağlamakla mükelleftir. Bu yaklaşım devlet sorumluluğumuzun yanında milletimizin köklü misafirperverlik anlayışının da tezahürüdür." dedi.

Tipioğlu, "sıkıyönetim", "olağanüstü hal" şeklindeki eleştirilerin doğru olmadığını ifade ederek, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlattı. Tipioğlu, "Ülkemizde ne sıkıyönetim ne de olağanüstü hal vardır. Alınan tedbirler mevzuatın kamu otoritesine verdiği yetkiler çerçevesinde süreli ve amaç odaklıdır. Bütün dünyada buna benzer uygulamalar görülmektedir. NATO zirveleri, G7, G20 toplantıları ve uluslararası toplantılarda ev sahibi ülkeler, güvenlik önlemlerini artırmakta, belirli bölgelere geçici düzenlemeler yapabilmektedirler. Türkiye'nin de yaptığı farklı bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra TBMM Başkanvekili Celal Adan, Sayıştay Başkanlığı için yapılacak seçime geçildiğini söyledi. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Sayıştay'ın üye ve başkan seçiminde muhalefete söz hakkı verilmediğini" savunarak, CHP milletvekillerinin oylamaya katılmayacağını söyledi.