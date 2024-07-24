Politika

TBMM'de yumruklu kavga

ANKARA - TBMM'de yumruklu kavga çıktı.

TBMM genel Kurulu görüşmeleri sırasında tartışma çıktı, yumruklar havada uçuştu. DEM Parti Mersin milletvekili Ali Bozan kürsüde konuşmasını yaparken AK Parti sıralarına doğru hırsızlık yaptıklarını iddia etti. Bozan konuşması esnasında AK parti milletvekilleri kürsüye yöneldiler. Bozan ile AK Parti milletvekilleri arasında arbede yaşandı ve bazı milletvekilleri birbirlerine yumruk attılar. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma ara verdi.