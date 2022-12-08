Meclis'i ayağa kaldıran tepki! HDP'li vekil "Operasyonlar durdurulsun" diyerek tülbendini yere attı - Son Dakika
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Meclis'i ayağa kaldıran tepki! HDP'li vekil "Operasyonlar durdurulsun" diyerek tülbendini yere attı

08.12.2022 08:18

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında terör örgütüne yönelik operasyonlara tepki gösteren HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, başındaki tülbendini yere atarak "Operasyonlar durdurulsun" dedi. Tosun'un "Tülbendimi, tüm savaş kararlarının verildiği buraya atıyorum" sözleri AK Parti sıralarını ayağa kaldırırken, özellikle Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş sert tepki gösterdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, bütçe görüşmelerinin sürdüğü Meclis Genel Kurulu'nda, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın hapishane şartlarını ve TSK'nın sınır ötesi operasyonlarını eleştirdi ve durdurulmasını istedi.

"TÜLBENDİMİ SAVAŞ KARARLARININ VERİLDİĞİ BURAYA ATIYORUM"

Teröristlerin hakkını savunmak için başörtüsünü çıkaran Tosun, "Ben de çatışmaların son bulması için, tecrit sisteminin kaldırılması için, bu coğrafyaya onurlu bir barışın gelmesi için tülbendimi, tüm savaş kararlarının verildiği buraya atıyorum" diyerek yere attı. Tosun'a AK Parti ve MHP sıralarından tepki yükseldi.

AK PARTİLİ ELİTAŞ'TAN TEPKİ: ONA LANET OLSUN

AK Parti Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Tosun'un bu sözlerine "Burada başındaki tülbendi, "Savaş kararlarının alındığı bu parlamentoya lanet olsun" diye atıyorsa, ona lanet olsun, lanet olsun" diye tepki gösterdi.

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HDP'li Tosun başındaki tülbendi yere attı HDP'li Tosun başındaki tülbendi yere attı

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Son Dakika Politika Meclis'i ayağa kaldıran tepki! HDP'li vekil 'Operasyonlar durdurulsun' diyerek tülbendini yere attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meclis'i ayağa kaldıran tepki! HDP'li vekil "Operasyonlar durdurulsun" diyerek tülbendini yere attı - Son Dakika
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