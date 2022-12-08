Meclis'i ayağa kaldıran tepki! HDP'li vekil "Operasyonlar durdurulsun" diyerek tülbendini yere attı

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, bütçe görüşmelerinin sürdüğü Meclis Genel Kurulu'nda, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın hapishane şartlarını ve TSK'nın sınır ötesi operasyonlarını eleştirdi ve durdurulmasını istedi.

"TÜLBENDİMİ SAVAŞ KARARLARININ VERİLDİĞİ BURAYA ATIYORUM"

Teröristlerin hakkını savunmak için başörtüsünü çıkaran Tosun, "Ben de çatışmaların son bulması için, tecrit sisteminin kaldırılması için, bu coğrafyaya onurlu bir barışın gelmesi için tülbendimi, tüm savaş kararlarının verildiği buraya atıyorum" diyerek yere attı. Tosun'a AK Parti ve MHP sıralarından tepki yükseldi.

AK PARTİLİ ELİTAŞ'TAN TEPKİ: ONA LANET OLSUN

AK Parti Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Tosun'un bu sözlerine "Burada başındaki tülbendi, "Savaş kararlarının alındığı bu parlamentoya lanet olsun" diye atıyorsa, ona lanet olsun, lanet olsun" diye tepki gösterdi.