TBMM Genel Kurulu'nda, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınının araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu önergesi kabul edildi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta sabaha karşı çıkan yangında çoğu çocuk 78 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralanmıştı. TBMM Genel Kurulu, bütün parti gruplarının Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin araştırma önergelerini görüşmek üzere toplandı. Önergelerin birleştirilerek görüşüldüğü Genel Kurulda, yangına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › TBMM'den Kartalkaya Yangınına Komisyon - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?