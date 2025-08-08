TBMM'den Terörsüz Türkiye Komisyonu Toplantısı - Son Dakika
Politika

TBMM'den Terörsüz Türkiye Komisyonu Toplantısı

08.08.2025 15:14
TBMM Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefiyle kurulan komisyonun önemine vurgu yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de herkesin gözü kulağı bu komisyonun üzerindedir" dedi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında 2. kez toplandı. Komisyonda üye milletvekilleri dışında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Toplantının açılışında konuşan ve bu komisyonun tarihi bir adım olduğunu belirten Kurtulmuş, "Toplantının niteliği gereği tabii ki kapalı bir oturum olması elzemdir. Bununla ilgili birazdan sizlerin oylarına müracaat edeceğim. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki, hakikaten bu komisyonumuz tarihi bir adımdır. Büyük bir fırsatın değerlendirilmesi ve Türkiye'de artık terör örgütünün fesih kararı ile birlikte bir daha silahların, kavganın, çatışmanın konuşulmadığı, barış, esenlik ve kardeşliğin konuşulduğu bir ortamın tesis edilebilmesi için komisyonumuza tarihi görevler düşüyor. İlk komisyon toplantısında gösterilen tavır dolayısıyla teşekkür ediyorum. Her arkadaşımız fikirlerini fevkalade açık bir şekilde, nezih bir üslupla dile getirdi ve ilk kararlarımızı da bütün partilerin ve komisyona katılan tüm milletvekillerimizin ortak oylarıyla almamız da komisyonumuzun başarısı bakımından önemlidir" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de herkesin gözü kulağı bu komisyonun üzerindedir"

Tarihi fırsatın değerlendirilebilmesi için adımların çok dikkatli atılması gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, "Tabiri caizse ilk düğme doğru iliklenmiştir. Bundan sonra hem müzakere bakımından hem de burada alınacak kararların uygulanması bakımından ortaya konulacak ittifak ruhunun önemli olduğu kanaatindeyim. Ayrıca toplantının oluşması öncesinde bu sürece destek veren bütün siyasi parti liderlerine gerçekten büyük emeklerle bu işe katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, bu tarihi fırsatın değerlendirilebilmesi için adımlarımızı çok dikkatli atmak mecburiyetindeyiz, görüşlerimizi çok açık ifade etmek durumundayız ve nihayetinde bu salonda bulunan partilerimizin milletvekilleri Türkiye'nin yüzde 98'ini oy olarak temsil ediyor. Dolayısıyla milletin kanaatlerini, beklentilerini karşılayabilecek bir hassasiyetle, dikkatle süreci yürütmek mecburiyetindeyiz. Yeri gelecek, çok açık ve sert tartışmaların yaşandığı oturumlar olacak ama bunların hepsi Türkiye'nin milli birliğinin, dayanışmasının artırılması için hepimizin ortak niyetlerinin bir sonucu olacaktır. Ben bu vesileyle bu toplantının bu noktaya gelmesinde emeği geçen herkese bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum. Her birimiz farkındadır ki, inanın Türkiye'de herkesin gözü kulağı bu komisyonun üzerindedir" dedi.

"Komisyonunun ana sebebi örgütle ilgili birtakım yasal düzenlemelerin Genel Kurula göndermesidir"

Komisyonda ortaya çıkacak kararların ve anlayışın Türkiye'deki büyük kitleleri memnun edeceğini söyleyen Kurtulmuş, "Bu komisyonun vücuda gelmesinin ana sebebi, İmralı'da yapılan açıklamanın ardından örgütün silah bırakmayı kabul ettiğini, fesih kararını alması ve bunu deklare etmesiyle birlikte bu süreçte ortaya çıkabilecek olan birtakım yasal düzenlemelerin nasıl yapılacağına ilişkin Meclis'in sürece hazırlık etmesi ve bunları tabii ki Genel Kurula göndermesidir" ifadelerini kullandı.

Komisyon'da gerçekleşecek konuşmaların tutanak altına alınacağını ve asla yayınlanmayacağının altını çizen Kurtulmuş, tutanakların komisyon üyeleri dahil 10 yıl boyunca kimseye verilmeyeceğini ifade etti. Konuşulan hiçbir konunun dışarıda mevzubahis edilmeyeceğini hatırlatan Kurtulmuş, komisyonun basına kapalı gerçekleşmesini milletvekillerin oylarına sundu.

Komisyon, tam kapalılık ilkesi gereğince basına kapatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

