 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Yayman, oylamada yer alan 147 fotoğrafı inceledi ve 'Deprem: Umut' kategorisinde Eren Bozkurt'un 'Kurtarma sevinci' başlıklı fotoğrafını seçti. Ayrıca 'Gazze: Kanıt' kategorisinde Mustafa Hassona'nın 'Fosfor' başlıklı fotoğrafına oy veren Yayman, Anadolu Ajansı'nın tarihsel misyonuna yakışan bir uygulama olduğunu belirtti.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
23.01.2024 - 15:07,  Güncelleme: 15:35
Abone Ol

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yayman, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Eren Bozkurt'un "Kurtarma sevinci" başlıklı karesini seçen Yayman, "Deprem kategorisinde fotoğraflara baktığımda ben de fotoğraftaki askerimiz gibi ağlamak istedim. Bu depremde 11 yakınını kaybetmiş bir insan olarak, gerçekten bu asrın felaketi değil, bin yılın bir felaketi." dedi. Yayman, "Bu, ölenler için dökülen bir gözyaşı mı, yoksa kurtarılanlar için dökülen sevinç gözyaşı mı belli değil. Bu fotoğraftaki ironi, sembolizmin çok güçlü olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

" Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Fosfor" başlıklı fotoğrafına oy veren Yayman, "İnsanlığın yok olduğu ve dünyanın sustuğu bir çağda zor şartlarda mücadele veren Filistin halkının haklı davasının bir ispatı oldu bu fotoğraf. Dileriz ki; gözleri görmeyen, vicdanları susan, kulakları duymayan medeniyet bu çığlığı duyar, görür." ifadelerini kullandı.

Yayman, "Haber"de Mustafa Ünal Uysal'ın "Dağcılar görev başında", "Çevre-Yaşam"da Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı karelerini oyladı.

"Yılın Kareleri" oylamasını değerlendiren Yayman, "Tarihe iz düşen ve Anadolu Ajansımızın tarihsel misyonuna yakışan bir uygulama oldu." dedi.

Yayman, Cumhuriyet'in 100. yılında Anadolu Ajansının tarih yazmaya ve tarihe not düşmeye devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hüseyin Yayman, AK Parti, Deprem, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika


21:48
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Emekli Aylıklarındaki Artış Yüzde 49,25'e Yükseldi SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Emekli Aylıklarındaki Artış Yüzde 49,25'e Yükseldi
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor

Son Dakika
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:54:59. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement