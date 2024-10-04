TBMM Dilekçe Komisyonu'na İlginç Talepler - Son Dakika
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Politika

TBMM Dilekçe Komisyonu'na İlginç Talepler

TBMM Dilekçe Komisyonu'na sokak düğünlerinden ötanaziye kadar ilginç başvurular yapıldı.

04.10.2024 12:19
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TBMM Dilekçe Komisyonuna sokak düğünlerinin yasaklanması, sinyal vermeyen sürücünün ehliyetinin geri alınması, akraba evliliklerinin engellenmesi gibi yüzlerce ilginç başvuru yapıldı.

TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşlardan gelen başvuruları karara bağladı. Komisyona son dönemde iletilen talepler arasında ilginç dilekçeler de yer aldı.

Dilekçe Komisyonuna başvuran bir vatandaş, 18 yaşını doldurmuş kişilerin estetik amaçlı olmayan ortodonti tedavilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmasını talep etti.

İstanbul'dan komisyona başvuran bir vatandaş ise doğum izni sürelerinin artırılmasını istedi.

Bir vatandaş, boşanan veya eşi vefat eden kadınların, babalarının maaşını alabilme imkanının kaldırılması; evliliğini uzun süre yürüten kadınlara maaş bağlanması için Dilekçe Komisyonuna başvurdu.

Genel Kurulun duvarından şikayetçi oldu

Ankara'dan başvuran bir vatandaş, TBMM Genel Kurulunda duvar ile zeminin birleştiği yerde oluşan görüntünün düzeltilmesini istedi.

TBMM İşletme ve Yapım Başkanlığının bu talebe yönelik cevap yazısında, ulusal bir mimari proje yarışması sonucunda Genel Kurulda oturma ve kullanım düzeninin gereksinimlere cevap verebilecek şekilde yeniden düzenlendiği belirtildi. Yarışma sonucunda seçilen mimari projenin 1997 yılında uygulandığı anımsatılan yanıtta, "Genel Kurul Salonu'nda gerek fonksiyon gerekse estetik anlamında yapılmak istenen değişiklikler mimari telif hakları sebebiyle yarışma projesini kazanan mimarın iznine tabidir. Bu doğrultuda müellif mimar ile görüşülerek uygun görmesi halinde söz konusu öneri değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Komisyon, söz konusu açıklama dışında Komisyonca başka bir işlem yapılamayacağına karar verdi.

Sokak düğünleri başvurusu

Dilekçe Komisyonuna Van'dan başvuran bir vatandaş, sokak düğünlerinin ve bu düğünlerde havai fişek patlatılmasının yasaklanmasına yönelik kanuni düzenleme yapılmasını istedi.

Ankara'dan başvuran bir vatandaş ise trafikte dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sinyal lambasını kullanmayan sürücülere uygulanan idari para cezasına ilave olarak sürücü belgesinin geri alınması yaptırımının da uygulanabilmesi için kanuni düzenleme yapılmasını talep etti.

Ötanazi başvurusu

Dilekçe Komisyonuna başvuran bir vatandaş, sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki olarak kendisine ötanazi yapılması talebini iletti.

Oturduğu sitede bulunan yüzme havuzunu hiç kullanmamasına rağmen ödeme yapmak zorunda olmasından yakınan bir vatandaş, ödemenin sadece havuzdan faydalanan kişilerden alınmasına ilişkin yasal düzenleme yapılması için Komisyona başvurdu.

Komisyona, kamu görevlilerine ticaret yapma izni verilmesi; belediye başkanlarının siyasi partilere bağlı olmadan seçildiği ve görev yaptığı bir yerel yönetim modeli oluşturulması; en düşük engelli ve emekli maaşlarının bir cumhuriyet altını düzeyine çıkarılması; çeşitli meslek gruplarına, sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına kanun teklif etme yetkisi verilmesi talepleri de iletildi.

Oyun konsollarının gümrük vergisinden muaf tutulması, akraba evliliğinin engellenmesi, İstanbul merkezli denizcilik bakanlığı kurulması, 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz seyahat hakkının kaldırılması, suçluların aile soy ağaçlarından çıkarılması, emeklilere araç alımında vergi indirimi yapılması, motosikletler için belirlenen azami hız sınırının artırılması da Komisyona gelen başvurular arasında yer aldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, trafik, Çevre, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Dilekçe Komisyonu'na İlginç Talepler - Son Dakika

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