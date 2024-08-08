TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimovic ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimovic ile görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'le görüştü. Oktay, görüşmede Karadağ ile ikili ilişkilerin üst seviyede olduğunu belirtti ve parlamentolar arası diyaloğun artarak süreceğini ifade etti. İbrahimovic ise Türkiye ile Karadağ arasında güçlü ilişkilerin bulunduğuna işaret etti ve Türk halkını kahraman ve vatansever olarak nitelendirdi.

08.08.2024 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'le görüştü.

Oktay, Meclis'teki görüşmede yaptığı açıklamada, Karadağ ile ikili ilişkilerin üst seviyede olduğunu belirtti.

Her iki ülkenin parlamentolarında dostluk gruplarının bulunduğunu dile getiren Oktay, parlamentolar arası diyaloğun artarak süreceğini ifade etti.

Karadağ'ı ziyaret edeceklerini de bildiren Oktay, her iki ülkenin dost olduğunu, Türkiye ile Karadağ'ın stratejik hedeflerinin örtüştüğünü vurguladı.

Fuat Oktay, "Arzumuz, Karadağ ile ikili ve uluslararası işbirliğini geliştirmektir." dedi.

"Türk halkı kahramandır, vatanseverdir"

Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İbrahimovic ise Türkiye ile Karadağ arasında güçlü ilişkilerin bulunduğuna işaret etti.

İki ülke arasında birçok alanda işbirliklerinin yapıldığını ifade eden İbrahimovic, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında milletvekillerinin Meclis'te bulunmasının halka verilmiş en iyi mesaj olduğunu kaydetti. İbrahimovic, "Türk halkı kahramandır, vatanseverdir." diye konuştu.

İki ülkenin parlamentoları arasındaki işbirliğinin önemli olduğunun altını çizen İbrahimovic, Türkiye-Karadağ arasındaki ilişkinin kardeşlik ve dostluk üzerine kurulduğunu söyledi.

Açıklamaların ardından görüşme basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

TBMM Dışişleri Komisyonu, Başbakan Yardımcısı, Milletvekili, Fuat Oktay, AK Parti, AK Parti, Türkiye, Karadağ, Ankara, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimovic ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 03:45:18. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimovic ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement