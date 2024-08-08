TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimovic ile görüştü

Politika

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'le görüştü.

Oktay, Meclis'teki görüşmede yaptığı açıklamada, Karadağ ile ikili ilişkilerin üst seviyede olduğunu belirtti.

Her iki ülkenin parlamentolarında dostluk gruplarının bulunduğunu dile getiren Oktay, parlamentolar arası diyaloğun artarak süreceğini ifade etti.

Karadağ'ı ziyaret edeceklerini de bildiren Oktay, her iki ülkenin dost olduğunu, Türkiye ile Karadağ'ın stratejik hedeflerinin örtüştüğünü vurguladı.

Fuat Oktay, "Arzumuz, Karadağ ile ikili ve uluslararası işbirliğini geliştirmektir." dedi.

"Türk halkı kahramandır, vatanseverdir"

Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İbrahimovic ise Türkiye ile Karadağ arasında güçlü ilişkilerin bulunduğuna işaret etti.

İki ülke arasında birçok alanda işbirliklerinin yapıldığını ifade eden İbrahimovic, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında milletvekillerinin Meclis'te bulunmasının halka verilmiş en iyi mesaj olduğunu kaydetti. İbrahimovic, "Türk halkı kahramandır, vatanseverdir." diye konuştu.

İki ülkenin parlamentoları arasındaki işbirliğinin önemli olduğunun altını çizen İbrahimovic, Türkiye-Karadağ arasındaki ilişkinin kardeşlik ve dostluk üzerine kurulduğunu söyledi.

Açıklamaların ardından görüşme basına kapalı devam etti.