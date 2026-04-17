TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'dan "Hürmüz Boğazı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Ümit ediyoruz, bu söylenenler gerçek olur. Enerji krizi ve Körfez'deki tansiyon biraz daha düşmüş olur ama asıl olan tabii ki ateşkesin kalıcı olarak sağlanması. Bir barış anlaşmasının tamamen sağlanıyor olması son derece kritik"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açıldığı yönündeki açıklamalara ilişkin, "Bir barış anlaşmasının tamamen sağlanıyor olması son derece kritik." dedi.

Oktay, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ADF'nin önemini anlatan Oktay, dünyada diplomasinin unutulduğu, karşılıklı güvenin ve iletişimin yok olduğu, gücün hakim olduğu, güçlünün sözünün geçtiği, uluslararası hukukun kalmadığı, insan haklarının gündemde olmadığı bir ortamda Antalya Diplomasi Forumu'nu gerçekleştirdiklerini söyledi.

İran'dan ve ABD'den "Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, Hürmüz Boğazı tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacak" açıklamalarını değerlendiren Oktay, ADF'de İran heyetiyle de görüştüğünü söyledi.

Oktay, görüşmesinde İran heyetinin, "Zaten Hürmüz Boğazı önceden açıktı. Açık olan bir şey, bize saldırıyla başlayan bir süreçte böyle bir boyuta geldi. Dolayısıyla Umman'la birlikte bu süreci yönetebiliriz." ifadelerinin olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da benzer açıklama yaptığına değinen Oktay, bir tarafında İran'ın bir tarafında Umman'ın olduğu Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ticari gemilere açık olması konusunun önemli olduğunu dile getirdi.

İran heyetinin, Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacağı yönünde açıklamalarının olduğunu anlatan Oktay, Boğaz'ın açılmasına yönelik görüşmelerin önemine işaret etti.

"Türkiye'nin gücünü bir kez daha duymuş olduk"

Oktay, savaşan tarafların en azından birbiriyle görüşmeye başlamasının önemli olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu haksız bir savaş, adaletsiz bir suç. Bu İsrail'in savaşı. Yani yayılmacılığını ısrarla bölgesinde istikrarsızlığı hakim kılmaya çalışan İsrail'in savaşı. ABD'yi de aslında bu savaşın içerisine sürüklemiş oldu. Bence ABD'nin de kendisinin olmayan bu savaştan bir an önce çekilmesinin, bölgeye tekrar huzurun ve güvenin gelmesi anlamında önemli diye düşünüyorum."

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Türkiye'nin bölgede güçlü ve sözü dinlenir ülke olduğuna dair açıklamasının olduğunu anlatan Oktay, şöyle devam etti:

"Barrack'ın, 'Türkiye bu bölgede aslında çok güçlü şekilde ayakta duran ve diplomatik boyuttadır. Diğer konularda da en aktif partner konumunda olan, sözü dinlenen ve sözüne bakılan yani sorunların çözümüne ilişkin bir ülke konumundadır.' yönünde sabah açıklaması oldu. Türkiye'nin gücünü bir kez daha duymuş olduk. Ümit ediyoruz, Hürmüz Boğazı'na ilişkin bu söylenenler gerçek olur. Enerji krizi ve Körfez'deki tansiyon biraz daha düşmüş olur ama asıl olan tabii ki ateşkesin kalıcı olarak sağlanması. Bir barış anlaşmasının tamamen sağlanıyor olması son derece kritik."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 19:23:54. #7.12#
SON DAKİKA: TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'dan "Hürmüz Boğazı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.