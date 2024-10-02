TBMM Genel Kurulu

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Yeni yasama yılında hukuki ve ekonomik anlamda reformlarla milletimizin beklediği yasaları çıkararak milletimizin beklentilerine çare bulacak adımları atacağız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz aldı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın hayırlı olmasını diledi.

Yeni yasama döneminde yapıcı siyaset anlayışına devam edeceklerini ifade eden Şahin, doğru olanlara destek vereceklerini, yanlış olanlara da karşı çıkacaklarını dile getirdi.

Şahin, İsrail'in Gazze'deki ve Lübnan'daki saldırılarının bölgeyi istikrarsız hale getirdiğini söyledi.

İsrail'in bütün insanlığa savaş açtığını vurgulayan Şahin, "Birleşmiş Milletler gibi tepkisiz kalan uluslararası kuruluşların yeniden şekillenmesi gerekmektedir. En başta insani duruşumuzun, inancımızın gereği olarak biz bu konuya ses vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını hatırlatarak, İsrail'in terör devleti haline geldiğini belirtti.

Lübnan'a saldırının yeni göç dalgasını gündeme getirdiğini dile getiren Kavuncu, Suriye uyruklular ile yabancılara verilen vatandaşlıkların iptali için Danıştay'da dava açtıklarını anımsattı.

Kayıt dışı para probleminin arttığını söyleyen Kavuncu, bu konuda tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Buğra Kavuncu, "Okullarda hijyen problemi var. Bunu hangi göz, hangi yürek görmek istemez? Büyükşehir belediye başkanları da bu sınıfları temizliyor. Bundan rahatsızlık duymak nedir?" sorusunu yöneltti.

"Demokratik değerlere dayanan anayasa oluşturmak ülkemizin geleceği için hayati gerekliliktir"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Türkiye'nin her alanda daha ileriye gitmesi için milletvekillerine büyük görevler düştüğünü kaydetti.

Yasama faaliyetlerinde milletin ihtiyaçlarını her zaman önceleyeceklerini vurgulayan Kılıç, Cumhur İttifakı'nın, sorunları çözmek için var gücüyle çalışmalarına devam edeceğini aktardı.

Türkiye'deki dış istihbarat unsurlarına karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Kılıç, bu tehditlerin de üstesinden gelineceğini belirtti.

Filiz Kılıç, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nda yeni anayasa ihtiyacının da ele alınması gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sivil ve demokratik bir anayasayı ülkemize kazandırmak yeni yüzyılın en büyük demokratik başarılarından biri olacaktır. 12 Eylül darbe döneminin kalıntılarını barındıran mevcut anayasa ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi arasındaki çelişkiler bu sürecin aciliyetini artırmaktadır. Bu bağlamda sorumluluk bilinci ile hareket ederek toplumun her kesimini kapsayan ve demokratik değerlere dayanan anayasa oluşturmak ülkemizin geleceği için hayati gerekliliktir."

MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın millete verdiği sözleri yerine getireceğini vurgulayan Kılıç, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin parlak geleceğinin teminatı olduğunu anlattı.

Kılıç, "MHP, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davanın duruşmalarını titizlikle takip etmektedir. Bu konuyla ilgili fazla söze gerek yoktur. Milliyetçi ülkücü hareketi karanlık niyetleriyle hedef alanlarla hem bu dünyada hem de ahirette hesaplaşmak bizlerin en büyük dileğidir. Mahkeme kararı açıklanmadan, adalet yerini bulmadan, ahlaki olmayan hükümlerde bulunanlar, iftiralarının bedelini iki cihanda da ödeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"12 Eylül anayasasından kurtulmamız lazım"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyerek, toplumun beklentilerinin karşılanması gerektiğini ifade etti.

Cezaevlerinde hasta hükümlülerin bulunduğunu kaydeden Temelli, cezaevlerinde yaşananları görmeden sorunların çözülemeyeceğini savundu.

İçtüzüğün yenilenmesine ihtiyaç olduğunu ifade eden Temelli, içtüzük çalışmalarının anayasa çalışmalarına da yol göstereceğini vurguladı. Temelli, "12 Eylül anayasasından kurtulmamız lazım. Ama sadece 12 Eylül anayasasından şekli olarak kurtularak yol alamayız, ruhunda da kurtulmamız lazım." dedi.

"Bu gri listeye Türkiye nasıl girdi"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 28. Dönem 3. Yasama Yılı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmayı hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "156 milyar dolar döviz rezervine ulaşıldığını" söylediğini aktaran Emir, açıklanan rakamın övünülecek bir rakam olmadığını dile getirdi.

İktidarı eleştiren Emir, "Türkiye'nin gri listeden çıkmış olmasıyla övündünüz. Anlamak mümkün değil. Bu gri listeye Türkiye nasıl girdi? Sizin döneminizde girdi. Bu bir siyasal şizofreni, gerçeklerden kopma, gerçekleri değerlendirememe durumu." görüşünü paylaştı.

Murat Emir, "Meclis Başkanından talep edeceğiz. Kapalı oturumda, 'İsrail gerçekten Türkiye Cumhuriyeti ile savaşmak niyetinde midir, buna göre bir hazırlığı var mıdır, biz ne yapıyoruz?' diye bu Meclis, bunu konuşmak durumundadır." diye konuştu.

"Sevinmek yerine kurumları, çalışanları lekelemenin kimseye faydası yok"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TBMM'nin yeni anayasayı yapma gücüne sahip olduğunu söyledi.

Sivil, özgürlükçü, çoğulcu anayasanın yapılacağına inandığını vurgulayan Gül, milletin, "İşte bu benim anayasam" dediği anayasaya kavuşmasının temel hedefleri olduğunu ifade etti.

TBMM İçtüzüğünün de değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Gül, İçtüzük çalışmasının da yeni yasama yılında yapılmasını temenni ettiklerini bildirdi.

Yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM Genel Kurulunda parti genel başkanı olarak değil milletin her kesiminden oy alan cumhurbaşkanı olarak konuştuğunu dile getiren Gül, Erdoğan'ın dünyanın en tecrübeli devlet adamı olduğunu kaydetti.

Savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren Baykar'ın önemli işlere imza attığını belirten Gül, "Türkiye için kim emek ortaya koymuşsa bu ülkemizin ortak çıkarıdır. Sevinmek yerine kurumları, çalışanları lekelemenin kimseye faydası yok." dedi.

Hayat pahalılığı ve enflasyon konularında çalışmalar yapıldığını aktaran Gül, "Yeni yasama yılında hukuki ve ekonomik anlamda reformlarla milletimizin beklediği yasaları çıkararak milletimizin beklentilerine çare bulacak adımları atacağız." sözlerini sarf etti.

İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ettiğini vurgulayan Gül, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını kınadı.

Yaşananlara karşı sessiz kalanları tarihin vicdanına havale ettiklerini söyleyen Gül, uluslararası toplumun barış getiremediğine dikkati çekti.

Abdulhamit Gül, "Filistin bağımsız olacaktır. Kudüs, Gazze, Batı Şeria özgür olacaktır. Türkiye olarak mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.