TBMM Genel Kurulu

Politika

TBMM Başkanvekili Celal Adan ve siyasi parti grupları, Genel Kurulda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını lanetledi.

Adan, Genel Kurulda Türk askerinin Libya'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri sırasında, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesini hedef alan terör saldırısına tepki gösterdi.

TBMM olarak TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısına dair gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Adan, "Devletimiz bugün, dünden daha güçlüdür. Her türlü terör eylemini, terör örgütlerini ezmeye muktedirdir. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Üzüntümüz büyüktür." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Türkiye'nin kalkınmasını, milletleşmesini ve demokrasiyi içselleştirmesini önlemek isteyen egemen güçlerin, güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti istemediklerini söyledi.

Teröre karşı birlik olmaları gerektiğini vurgulayan Özdağ, "Kimden gelirse, nereden gelirse gelsin, 85 milyon olarak teröre karşı birlikte mücadele edersek Türkiye'de çok rahat bir şekilde huzurlu ortamlar inşa edebiliriz. Aksi takdirde Türkiye çok ağır bedeller öder. Zaten ödedik. Bu saldırı, egemen güçlerin kullanışlı elemanları tarafından da yaptırılmış olabilir. Hükümet, bizi mutlaka bu noktada bilgilendirecektir. Meclis olarak bu konuyu birlikte kınamamız ve bir deklarasyon yayımlayarak bir ve beraber olduğumuzu, 85 milyonun birlikte yaşayacağını deklare etmemiz gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, terör örgütünü, arkasındaki iradeyi, bundan medet umanları şiddetle kınadığını dile getirerek, "Allah bu ülkenin, güzel Türkiye'mizin birliğini, beraberliğini, huzurunu sonsuza kadar muhafaza etsin. Hangi enstrümanı kullanırsa kullansınlar, arkalarına hangi adımı alırsa alsınlar, terör ülkemizde huzurumuzu bozamayacak. Biz bir beraber olarak, güçlü olarak aydınlık günlere aydınlık Türkiye'yi taşıyacağız." dedi.

"Türk milleti bu mücadeleden galip gelecek"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi; vatandaşlardan sadece resmi kaynakların açıklamasını dikkate almasını istedi.

Bu saldırıların, Türkiye üzerine habis emelleri olan güçlerin, terör örgütlerini kullanarak yaptığı saldırılar olduğunu kaydeden Akçay, "Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür ve terörle mücadelemiz kararlı şekilde devam etmektedir. Asıl olan ülke ve millet olarak ay yıldızlı bayrağımızın altında, birlik ve beraberlik içerisinde kenetli olmamızdır. Saflarımızı sık tutarak, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bütün tehdit ve tehlikeleri süzerek, sürekli uyanık ve tedbirli olma lüzumumuz vardır. Eninde sonunda Türk milleti bu mücadeleden galip gelecek, bütün teröristler de yok edilecektir." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, saldırı sonrası çok üzgün olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Temelli, "Bu olaya sadece bu kapsamda bakmamak gerekiyor. Son birkaç haftadır bu ülkede çok önemli bir tartışma sürdürülüyor. Bu tartışmaların büyük bir kısmı Türkiye toplumunun beklentilerine yanıt veriyor. Uzun süredir Türkiye toplumu, savaş, şiddet, ölümlerden kurtulmak isterken böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Zamanlaması manidardır. Provokasyon her tarafından belli olmaktadır. Bu tür şeylere karşı inatla, halkın beklentisi olan barış içerisinde bir arada yaşama beklentisine ısrarla yanıt vermek zorundayız. Ben bu olayı bir kez daha kınıyorum." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, terör saldırısı haberiyle sarsıldıklarını ve büyük bir üzüntü içerisinde olayı takip ettiklerini söyledi.

Soğukkanlı ve sağduyulu olmaları gerektiğini vurgulayan Emir, "Umuyorum ki daha fazla şehit ve yaralımız olmadan güvenlik güçlerimiz bir an evvel bu çatışmaları sonuçlandırır ve teröristler en sert şekilde cezalandırılır. Teröre, terörizme asla boyun eğmeyeceğiz. Nereden gelirse gelsin en sert şekilde terörizmi lanetliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti eninde sonunda teröristlerle hesaplaşacak ve terörizme asla boyun eğmeyecek." ifadelerini kullandı.

"Saldırının zamanlamasını çok manidar buluyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, elim bir terör saldırısıyla karşı karşıya olduklarını ve herkesin çok üzgün olduğunu belirtti.

TUSAŞ'ın, 1973'te Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığına son vermek üzere kurulan ve son dönemde önemi çok artan bir kuruluş olduğuna dikkati çeken Zengin, şöyle konuştu:

"Saldırının zamanlamasını çok manidar buluyorum. Türkiye Cumhuriyeti bunu yapanları bulacak ve yakalayacak. Onları bulmak kadar bunların arkasındaki yapıları, 'neden bugün, neden TUSAŞ' gibi soruların cevaplanması Türkiye'nin geleceğine dair çok önemli. Burada tüm siyasi partilerin aynı anda, aynı hissiyat içinde buluşarak terörü lanetlemesini ve aynı zamanda TBMM olarak Türkiye'nin barışına dair bütün sorumluluğu ve yapması gerekene dair taahhüt olarak bu birlikteliğin altını çizmesini, Türkiye için de çok anlamı buluyorum. Başımız sağ olsun."

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da saldırıyı nefret ve şiddetle kınadığını, zamanlamasının manidar olduğunu söyledi.