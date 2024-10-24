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TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "TUSAŞ'ın simgesel çok önemi var. Türkiye'de milli sanayinin, savunma sanayisinin, uçak sanayisinin en önemli kurumlarından bir tanesi, Türkiye'nin parlak insanları, gençleri burada çalışıyorlar.

24.10.2024 19:19
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, " TUSAŞ'ın simgesel çok önemi var. Türkiye'de milli sanayinin, savunma sanayisinin, uçak sanayisinin en önemli kurumlarından bir tanesi, Türkiye'nin parlak insanları, gençleri burada çalışıyorlar. O yüzden, bizim yapacağımız her şeyin öncelikle bu birlik, beraberlik duygusu içerisinde olması gerekiyor." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısını lanetledi, saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Şehit vermekten daha acı olanın "şehit vermeyi kanıksamış bir toplumun oluşması" olduğunu ifade eden Kaya, "Her ülkenin dosta güven, düşmana endişe verecek bir güce sahip olması elzemdir. Bir ülkeyi yöneten siyasilerin ya da o ülkede muhalefet partilerinin görevi, hazır kıta bekleyen silahlı kuvvetlere ihtiyaç hissettirmeyecek siyasal ortamları oluşturmak mecburiyetleri var. İktidar ve muhalefette hep birlikte Türkiye'de artık şehit haberlerinin kanıksanmadığı bir durumu tesis etme mecburiyetimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Ankara'nın kalbinde TUSAŞ'a yöneltilen hain terör saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, "Korkunç terör saldırısını gerçekleştiren, onlara yön veren, destek olan, onları kurgulayan, planlayan ve onların ipini elinde tutan ve bu gelişmelerden medet uman her kim varsa hepsini lanetliyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkenin birliği ve bütünlüğü bozulmayacak. Biz bu ülkede dostluk, barış ve kardeşlik içerisinde istikbale doğru yürüyeceğiz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.

İlaç fiyatlarındaki artışı eleştiren Çömez, Türkiye'de 62 eczacılık fakültesinin bulunduğunu, eczacılık fakültesinden mezun olan eczacıların neredeyse yüzde 30'unun istihdam fazlası olduğunu belirtti.

Eczacılıkla ilgili Türkiye'nin karnesinin zayıf olduğunu ifade eden Çömez, "Geçen yıl itibarıyla tüketilen ilaç miktarının 175 milyar lira olduğu tahmin ediliyor. Bunun yüzde 40'ı ithal, yüzde 60'ı ise yerli. Yapılmış olan zam burada kalmayacak, ilaç fiyatları artmaya devam edecek." dedi.

"Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 57. Hükümet döneminde Milli Savunma Bakanı olarak görev yapan Sabahattin Çakmakoğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Akçay, terör saldırısının yapıldığı yer ve zamanlamasına dikkati çekti.

Akçay, TUSAŞ'ın Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığına son vermek için kurulan, son yıllarda ürettiği teknolojik ürünlerle Türkiye'nin uluslararası arenada söz sahibi olmasını sağlayan stratejik bir kuruluş olduğunu söyledi.

Hain terör saldırısının yalnızca TUSAŞ'a değil Türkiye'nin savunma sanayisine, bağımsızlık mücadelesine, birlik, beraberliğine ve milli hedeflerine karşı yapıldığını belirten Akçay, "Bu saldırılar savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını yıldıramayacak, ülkemizi tam bağımsız Türkiye hedefinden döndüremeyecektir ve milli kenetlenmemize de engel olamayacaktır. Bu saldırı, ülkemizde birlik ve beraberlik mesajları verildiği bir zamanda yapılıyor." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Türkiye'de yaşanan sıkıntılar ve sorunların saymakla bitmediğini savunarak, Akkuyu Nükleer Santrali'nde işçilerin mağdur olduğunu, fazla mesai ücretlerini alamadıklarını iddia etti.

Temelli, TUSAŞ'a yönelik saldırıya ilişkin, "Acilen barışa ihtiyacımız var. Barışa şans tanımaya ihtiyacımız var. Barışı konuşmamız lazım, barışın olanaklarını, diyaloğun olanaklarını konuşmamız lazım, tam da burada konuşmamız lazım, bunu ısrarla dile getiriyoruz. Siyaset ve hukuk zeminine olanak yaratmalıyız ve bu zeminde diyaloğa yer açacak şekilde hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"TUSAŞ, savunma sanayimizin bel kemiği, göz bebeği"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, savunma sanayisinin göz bebeği TUSAŞ'a yapılan saldırı sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Şehitlerimiz için ağlıyoruz ve terörü en sert şekilde lanetliyoruz. Terör nereden gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin, milletçe karşısında dimdik duracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.

Emir, "TUSAŞ, çok özel, göz bebeğimiz, savunma sanayimizin bel kemiği ve bu terör eylemini planlayanlar, Türkiye Cumhuriyeti'ne bir mesaj verme gayretindeler, sembolik bir değerinin olduğu anlaşılıyor. Burada bir istihbarat zafiyeti var mı, bunun mutlaka araştırılması lazım. Olayın bütün yönleriyle ortaya çıkarılması lazım, karanlıkların aydınlatılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Birlik ve beraberlik duygusu içinde olmamız gerekiyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Türkiye'yi yasa boğan elim terör saldırısının birçok boyutunun olduğunu ifade etti.

Bu boyutlar üzerine ilgili kurumların çalıştığını belirten Zengin, şunları kaydetti:

"Saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği tespit edildi, diğeri de tespit edilecek ama önemli olan hem yapılma şekli hem TUSAŞ'ın seçilmiş olması. Devamında da bu konuya ilişkin olarak yapılan tüm açıklamalar. Bunlardan yola çıkarak neyin, niçin hedeflendiğine dair çok detaylı bir analizle birlikte, buradan çıkan sonuçlara göre Türkiye'nin bundan sonra terörle alakalı yapacağı çalışmalarda bunun da bir öncülük etmesi gerektiğini düşünüyorum."

Saldırı sonrasında dünyanın birçok ülkesinden başsağlığı mesajlarının geldiğini ifade eden Zengin, "TUSAŞ'ın simgesel çok önemi var. Türkiye'de milli sanayinin, savunma sanayisinin, uçak sanayisinin en önemli kurumlarından bir tanesi, Türkiye'nin parlak insanları, gençleri burada çalışıyorlar. O yüzden, bizim yapacağımız her şeyin öncelikle bu birlik, beraberlik duygusu içerisinde olması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

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