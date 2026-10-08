AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, fon soruşturmalarına ilişkin, "Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacak; çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir." dedi.

Siyasi partilerin grup başkan ve başkanvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, fon soruşturmalarına ilişkin TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulması için muhalefet partilerinin önergelerin bulunduğunu söyledi. Ekmen, önergelerin birleştirilerek, Meclis'te konuyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne Limanı açıklarında yolcu gemisinin batttığını ve KKTC'de bakanın istifa ettiğini hatırlatan Ekmen, "Kıbrıs'ta bakan istifa ediyor, Türk tarafında şube müdürü hakkında soruşturma yürütüldüğüne dair bir bilgimiz yok. Bu geminin seyrüseferlerinde Türk makamlarının hiç mi sorumluluğu yok, buna ilişkin niçin kamuoyu bilgilendirilmiyor?" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, İstanbul Maltepe'de, kısmi çökme sonucu enkaz altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Poyraz, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de deprem riskinin söz konusu olduğunu ancak yerinde kentsel dönüşüm faaliyetleri de dahil depreme ilişkin hala hiç kimsenin kılını kıpırdatmadığını söyledi.

Fon soruşturmalarına yönelik TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulması gerektiğini ifade eden Poyraz, araştırma komisyonunun kurulmasının TBMM'nin onuruyla alakalı bir durum olduğunu, TBMM'nin bu konuda gereğini yapmak zorunda olduğunu söyledi. Poyraz, "Bu araştırma komisyonu kurulacak, bu Parlamento'da bu araştırma komisyonu kurulacak. Öyle de kurulacak, böyle de kurulacak." dedi.

"Meclisi bilgilendirmesi gerekiyor"

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç da İstanbul Maltepe'de, bir binanın kısmi çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. İstanbul'da bir deprem olmadığını ancak böyle bir durumun yaşandığını söyleyen Kılıç, "Görülüyor ki ihmallerin ve gecikmelerin devamı olarak da böyle bir kayıp yaşandı. Çalışmalar devam ediyor fakat şöyle bir sorununuz var: Kentsel dönüşüm gerçeğiyle bu ülke yüzleşmek zorunda ve bu sorunu bir an önce çözmek zorundayız." dedi.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na değinen Kılıç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın anlaşmayla ilgili TBMM'yi bilgilendirmesini istedi. Kılıç, "Mekke Anlaşması'yla ilgili, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bir anlaşmayla ilgili aslında ilk konuşulması gerekilen yer TBMM. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gelip Türkiye Büyük Millet Meclisini bu konuda bilgilendirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Filistin halkının hakkını savunmaya devam edecektir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgenin, ateş çemberiyle kuşatıldığı, küresel dengelerin derinden sarsıldığı çetin bir jeopolitik dönemden geçildiğini söyledi.

Uluslararası sistemin mazlumların feryadına cevap vermekten, soykırımları durdurmaktan ve krizlere adalet temelinde müdahale etmekten çok uzak olduğunu ifade eden Akçay, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere küresel mekanizmaların karar alma kabiliyetinin zayıfladığını, insanlığın ortak vicdanını temsil etme iddiasının ağır yara aldığını söyledi.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü ve bölgeye yaymaya çalıştığı soykırım ve saldırganlık politikalarının Filistin halkını, bölge barışını, insanlık vicdanını ve uluslararası hukuk düzenini hedef aldığını belirten Akçay, "Netanyahu yönetiminin Birleşmiş Milletler kürsüsünden sergilediği pervasızlık, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Türkiye, mazlum Filistin halkının hakkını ve adalet davasını her platformda savunmaya devam edecektir." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Türkiye'nin yeni bir eşikte bulunduğunu ve "barış ve demokratik toplum sürecinin" içerisinde olduklarını söyledi.

"Barış ve demokratik toplum sürecinin" başarıya ulaşması için herkesin sorumluluk alması gerektiğini ifade eden Koçyiğit, "Bu, bütün Meclisin, bütün siyasi partilerin ve bu ülkede yaşayan 86 milyon yurttaşın sorunudur, sorumluluğudur. O nedenle, Meclisin sorumluluk üstlenmesi, siyasetin elini taşın altına koyması, amasız ve fakatsız bu sürecin başarısı için çalışması, çabalaması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonu'nu işaret eden Koçyiğit, komisyonun bir an önce kurulmasını istedi.

"İstanbul'da bir deprem ülkeyi felakete götürür"

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Maltepe'de, bir binadaki kısmi çökme sonucu enkaz altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Deprem olmadan böyle bir olayın yaşanmasının bir uyarı olduğunu söyleyen Başarır, "İstanbul'da bir deprem bekleniyor. Gerek Meclis, gerek yerel yönetimler, gerek iktidar bu konuda ortaklaşa bir çalışma yapmalı, depremi beklemeden İstanbulumuzla ilgili önlemleri hep beraber almalıyız. Allah korusun, İstanbul'da yaşanacak bir deprem ülkeyi felakete götürür, büyük acılar yaşarız." dedi.

TBMM'de fon soruşturmasına ilişkin bir araştırma komisyonu kurulması gerektiğini belirten Başarır, bu konuda adım atılmamasını eleştirdi.

TBMM'nin önemli görevlerinden birinin de araştırma komisyonlarının görev yapması olduğunu belirten Başarır, "Bu Meclis, Susurluk gibi vahim olaylarda komisyonlar kurmuştur. Susurluk gibi bir olaydan sonra bu ülkede Genelkurmay başkanlarını dinlemiştir. Bakanları dinlemiştir, bakanlara, Genelkurmay başkanlarına, komutanlara sorular sormuştur, onu raporlaştırmıştır. O raporları savcılığa vermiştir. Savcılık birçok bakana, siyasetçiye ceza vermiştir. Size de düşen görev burada hep beraber, bakın muhalefeti, iktidarı burada çalışarak topluma yardımcı olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolla ilgili yürütülen soruşturmalara değinen Başarır, yarın Türkiye'de liglerin başlayacağını söyledi. Hakem ataması yapacak birimin bulunmadığını, UEFA'nın da bir soruşturma başlattığını söyleyen Başarır, "Hakemleri hakimler yargılıyor ya bu ülkede. Futbolu müteahhitlere yönettirirseniz, o müteahhitler de futbolu bu hale getirir." dedi.

"Gazze'nin, Filistin'in vicdanı olmaya, gür sesi olmaya devam edeceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ı ve Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ı da vefatlarının yıldönümünde rahmetle andı. Akbaşoğlu, İstanbul Maltepe'de bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara da Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Akbaşoğlu, İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda, AFAD ve UMKE başta olmak üzere, ilgili tüm ekiplerin olayın ilk anından itibaren büyük bir özveriyle görevlerinin başında olduğunu söyledi.

7 Ekim 2023'te bütün dünyanın gözü önünde başlayan bir soykırıma şahit olunduğunu belirten Akbaşoğlu, bu soykırımda 75 bin insanın şehit olduğunu anlattı. Akbaşoğlu, Gazze'de 2 milyon 130 binden fazla kişinin de açlığa mahkum edildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür" sözlerini hatırlatan Akbaşoğlu, "Bu noktada bütün insanlığın, mağdurların, Gazze'nin, Filistin'in vicdanı olmaya, gür sesi olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Gerekli adımları atıyoruz"

Reel ekonomiyle ilgili süreçleri yakından takip ettiklerini ifade eden Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Son dönemde ortaya çıkan fon piyasasının belli bölümünü ilgilendiren sorunlara da vaziyet ediyor, büyük bir kararlılık içinde gerekli adımları atıyoruz. Şimdi, bu meselenin en başta bir hukuki yönü var. Yargı, meselenin hukuki yönüne dair Anayasamız, yasalarımız, sermaye piyasası mevzuatımız çerçevesinde yapılması gerekeni diğer kurumlarımızla koordinasyon içinde yapıyor. Şunu herkes bilsin ki milletimizin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de mahkemeyi kübrada Cenabıallah'a mutlaka verecektir."

Meselenin bir de ekonomik yönünün bulunduğunu ifade eden Akbaşoğlu, ilgili tüm birimlerin dikkatli biçimde konuyu takip ettiğini, tedbirleri aldığını, finans piyasalarının bu krizden daha güçlü, daha sağlıklı çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan tüm adımları attığını söyledi.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz. Kamuya hiçbir yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Bu bağlamda, Maliye Bakanlığımızın açıklamaları doğrultusunda bugün 43 bin vatandaşımızın ödemeleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında kurulan Fon Koordinasyon Kurulumuzun birincil gündemi bu meselenin çözülmesini sağlamaktır. Kurulumuz yoğun bir şekilde çalışacak, sermaye piyasalarımıza haksız gölge düşüren bu sorunun üstesinden süratle gelecektir."

Devlet Denetleme Kurulu'nun da meseleyi tüm boyutlarıyla incelediğini hatırlatan Akbaşoğlu, en küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yumulmayacağını söyledi. Akbaşoğlu, "Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacak; çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir." ifadesini kullandı.

"Sonuna kadar gidilecek, hesap herkesten sorulacaktır"

Akbaşoğlu ahlak üzerine kurulmuş bir hareket olduğunu belirten Akbaşoğlu, siyasetlerinin inanç, etik, güven üzerine inşa edilmiş bir siyaset olduğunu belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız da ifade etti, biz de ifade ediyoruz: Bizim bu aziz milletten başka hiçbir kimseye diyet borcumuz yoktur ve olmayacaktır. Bizim cenabı hakka bir borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye hiçbir borcumuz yoktur, sonuna kadar gidilecek, hesap herkesten sorulacaktır."

Fonlarla ilgili Genel Kurulda bazı bakanların isimlerinin dillendirildiğini belirten Akbaşoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasını Genel Kurulda okudu.

Daha sonra Genel Kurulda CHP, Yeni Parti, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanı ve grup başkanvekilleriyle Akbaşoğlu arasında, fon soruşturması kapsamında atılan adımlar ve bazı bakanlara yönelik iddialar üzerinden tartışma yaşandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yaptığı açıklamayı tekrar hatırlatan Akbaşoğlu, "Burada böyle birtakım isimler ortaya atıp onlar üzerinden şayia ortaya atıp birtakım lekelenme durumlarına seyirci kalmamızı kimse beklemesin. Kimin elinde bir belge varsa kamuoyuna açıklasın, 'Bizim elimizde var.' diyorlar, buyurun, açıklasınlar, kamuoyuna açıklasınlar." dedi.