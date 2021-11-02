Üye Girişi
TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

02.11.2021 17:59
TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda önce İYİ Parti'nin "buğday ithalatına" ilişkin grup önerisi ele alındı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye'de her geçen gün buğday ithalatının arttığını savundu. Ataş, Türk çiftçisinin hakkı olan paranın yabancı çiftçiye gittiğini, AK Parti iktidarının Yunan çiftçisine bile Türk çiftçisinden fazla destek verdiğini ileri sürdü.

HDP'nin, "resmi merciler tarafından kadınlara yönelik şiddete" ilişkin grup önerisi üzerine söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ise kadın cinayetlerin sürekli arttığını, sorunun erkek şiddetiyle bağlantılı olduğunu söyledi. Güzel, kadınlara yönelik şiddetin bizzat devlet görevlileri tarafından yapıldığını iddia etti.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de partisinin, "Çatalca ve Silivri ilçelerinde bazı mahalle, köylerin yaşadığı sorunlara" ilişkin grup önerisi üzerine konuştu.

Çatalca ve Silivri'de geçen hafta çeşitli temaslarda bulunduğunu anlatan Hamzaçebi, bu ilçelerdeki bazı köylerde 500 yıldır vatandaşların yaşadığını ve bu vatandaşlardan bazılarının mülkiyet sorunu olduğunu söyledi.

Hamzaçebi, bazı köylerde vatandaşların tapularını alamadıklarını, istenen ecrimisil rakamlarını karşılayabilmelerinin mümkün olmadığını ve adeta işgalci muamelesi gördüklerini ileri sürdü. Hamzaçebi, her iki ilçede yaşayan vatandaşların sorunlarının çözülmesini istedi.

Görüşmelerin ardından İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Kabul edilen öneriyle ihracatçılarla ilgili kanun teklifinin görüşülmesi gündemin ön sırasına alındı.

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları 17:58 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları Türkiye Gençlik Birliği, Saraybosna'da Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi 17:54 Türkiye Gençlik Birliği, Saraybosna'da Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı 17:38 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı
Felsefe öğretmeni öğrencisini tehdit etti: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum 17:26 Felsefe öğretmeni öğrencisini tehdit etti: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı 17:21 Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Çantayı alıp içine bakan inşaat işçileri dehşete düştü! Yol kenarına yeni doğmuş bebek bırakmışlar 16:58 Çantayı alıp içine bakan inşaat işçileri dehşete düştü! Yol kenarına yeni doğmuş bebek bırakmışlar
2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü 16:45 2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü Kalp krizi geçirdikten sonra Özlem evinde ölü bulundu 16:24 Kalp krizi geçirdikten sonra Özlem evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
17:55 Husumetlisini tokatladı, yetmedi tabancayla vurdu!
17:44 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
17:31 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:23 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı
17:09 Yabancı kuralının masaya yatırıldığı zirve sona erdi!
16:55 Galatasaray, maçın tam kapasite seyirciyle oynanması için TFF'ye başvuru yaptı
16:44 2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü
16:35 Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli
16:28 Gülşen'in konserinde Galatasaray'a küfredildi! Korktuğu başına geldi
16:14 AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak
Nehre girip tuttuğu timsahı önce haşladı sonra sos dökerek yedi Nehre girip tuttuğu timsahı önce haşladı sonra sos dökerek yedi         
18:00
Husumetlisini tokatladı, yetmedi tabancayla vurdu! Husumetlisini tokatladı, yetmedi tabancayla vurdu!         
17:56
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
17:44
Christophe Galtier, Türk futbolcu operasyonunu başlattı! Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için harekete geçildi Christophe Galtier, Türk futbolcu operasyonunu başlattı! Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için harekete geçildi         
17:30
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
Son Dakika! Son Dakika! "Biontech'te 3. doza gerek yok" diyen Bakan Koca, fikir değiştirdi: Gündeme alacağız         
17:06
Altının kilogramı 545 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 545 bin liraya yükseldi         
16:57
Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli         
16:35
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak         
16:15
Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı         
16:03
Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor         
15:59
Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı         
15:28
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Kılıçdaroğlu: Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi         
14:19
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 18:06:11. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement