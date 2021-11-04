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TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

04.11.2021 16:49
TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ihracatçılara yatırım ve üretim teşvikine ilişkin kanun teklifini değerlendirirken, "İhracata dayalı yüksek katma değerli üretim, daha güçlü bir ekonomi demek.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ihracatçılara yatırım ve üretim teşvikine ilişkin kanun teklifini değerlendirirken, "İhracata dayalı yüksek katma değerli üretim, daha güçlü bir ekonomi demek. İhracatçılarımızın önünü açmaya, sorunlarına çözmeye devam edeceğiz. Bugün yasalaşmasını ümit ettiğimiz teklifimizin, şimdiden ihracatçımıza, ülkemize, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, iktidarın 19 yıllık karnesine "jestler" bölümü eklemek istediğini belirterek, AK Parti'den, partisinin TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü gündemine taşıyacağı motorlu taşıtlara ilişkin grup önerisine destek vererek, "jestler" hanesine bir yıldız koymasını istedi.

Türkiye'nin, dünyanın en bereketli topraklarına ve Avrupa'nın en büyük tarım alanına sahip olduğuna işaret eden Dervişoğlu, bu olumlu unsurlara rağmen iktidarın çiftçiye salgın sürecinde yeterli şekilde sahip çıkamadığını; fındık, buğday, arpa, mercimek ve nohut fiyatlarını üretici maliyetlerinin altında belirlediğini savundu. Müsavat Dervişoğlu, çiftçinin sorunlarının çözümü için iktidarın harekete geçmesini istedi.

Dervişoğlu, kamudaki araçlar için tasarruf genelgesi yayımlanmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığının 4 lüks koruma aracı kiralamak için ihaleye çıktığını öne sürdü. Bu araçların her birinin günlük bedelinin 2 bin lira civarında olacağını söyleyen Dervişoğlu, "Emekliye verilecek bayram ikramiyesi, enflasyon oranında dahi zam görmezken, kamuda lüks harcamalara ve israfa son sürat devam ediliyor. Halk ekonomik krizi en derin şekilde hissederken, hükümet yaşanan fukaralığa gözünü ve kulağını kapatmış durumdadır. Devletin malı, deniz değildir. Kamu malı, tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır. Dolayısıyla yemeyen değil, yiyen domuzdur." sözlerini sarf etti.

"Türkiye'nin gösterdiği büyük erdemin farkına varılması gerekiyor"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Yunanistan'ın Meriç bölgesinde ve Sisam Adası'ndaki düzensiz göçmenlere sistematik işkence ve kötü muamele uyguladığını, bu insanları ölüme terk ettiğini belirtti.

İnsan hakları ve demokrasi kavramlarının havariliğine soyunan Yunanistan'ın mültecilere işkence ettiği iddialarının, ülkenin medyasına da yansıdığını anlatan Bülbül, bu ülkedeki mültecilere işkence edilip eşyalarına el konulduktan sonra Türkiye'ye teknelerle yollandığını kaydetti.

Bülbül, Türk Sahil Güvenlik güçlerince kurtarılan göçmenlerin, Yunanistan'da ağır şiddet, taciz, gasp ve hakarete maruz kaldıklarını ifade ettiklerini aktararak, "Yunanistan'ın, farklı tarihlerde pek çok örneğine rastladığımız göçmenlere karşı uyguladığı bu insanlık dışı yaklaşımı kınıyoruz. Bu hadiselerin özellikle dünya kamuoyu tarafından dikkatle takip edilmesi, 2011'den bu yana sayıları 3,5 milyonu aşan mülteciyi misafir eden Türkiye'nin, eğitim, sağlık, ekonomik yardımları gözetilerek insan hakları noktasında gösterdiği büyük erdemin farkına varılması gerekiyor." diye konuştu.

Bülbül, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile KKTC'nin kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge çerçevesinde hak ve menfaatlerinin savunulması için her türlü diplomatik adımın atıldığı bir süreçte dün bölgede Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, ABD ve İsrail'in de aralarında bulunduğu 8 ülke tarafından "Nemesis" adı verilen bir askeri tatbikat düzenlendiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tatbikata Yunan mitolojisinde 'intikam' anlamına gelen Nemesis adının verilmesi ayrıca dikkat çekicidir. Son zamanlarda özellikle Mavi Vatan'daki faaliyetlerimiz, hak ve menfaatlerimizi tanımak istemeyen ve bunlara karşı düşmanca tutum sergileyen Yunanistan'ın içine girmiş olduğu silahlanma yarışı, özellikle ABD ve Fransa ile yaptığı ikili anlaşmalar, NATO müttefikliğinin ihlali sonucunu doğuracak faaliyetler son derece vahamet arz etmektedir. Türkiye olarak öncelikle diplomasiyle her sahada hakkımızı koruyacağımızı, Türk Devleti'nin bu konuda atacağı her adımda şartsız, koşulsuz destek vereceğimizi buradan yeniden beyan ediyor, Mavi Vatan'ımızda huzur ve barışın temini, Türk Devleti'nin bekası için faaliyet gösteren ordumuza, donanmamıza muvaffakiyetler diliyorum."

"Borcu borçla kapatma çabası içine girdi"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının, iş kazaları nedeniyle oluşan yaşam kayıplarında denetimsizliğin önemine işaret ettiğini aktardı, iş güvenliği denetimlerinin ticari olmaktan çıkarılması ve bağımsız yapılması çağrısında bulundu.

Oluç, BDDK'nin 2021 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, kredi kartı harcamalarının özellikle Doğu ve Güney Doğu illerinde arttığını vurgulayarak, "9 aylık takipteki alacaklarda da çok vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Yine aşağı yukarı aynı iller sıralanıyor. Bu iktidar, o kadar büyük yoksulluk ve açlık yarattı ki insanlar borcu borçla ödemek için bu yola başvuruyor ve ancak o şekilde ayakta durabiliyor. İcra dosyalarında ve hacizlerde inanılmaz bir artış yaşanıyor." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise ülkede yoksul sayısının arttığını, marketlerin cep yakmaya devam ettiğini ve teknolojik ürünlere erişimin imkansız hale geldiğini savundu. Elektriğe, doğal gaza, mutfak tüpü ve motorine gelen zamları sıralayan Özkoç, öte yandan gıda maddesi fiyatlarının da "felaket oranlarda" arttığını söyledi. Özkoç, "19 yıllık AKP iktidarı, vatandaşa 'Evinizi az ısıtın, evde kazak giyin, porsiyonları küçültün' tavsiyesi veriyor. Acaba AKP'liler, sarayda da evlerinde de kaloriferlerini kısıyorlar mı, porsiyonlarını küçültüyorlar mı?" sorusunu yöneltti.

"Milletvekillerinin elini vicdanına koyarak asgari ücretle geçinmenin nasıl mümkün olabileceğini düşünmesini" isteyen Özkoç, asgari ücretten vergilerin kaldırılmasını talep etti.

CHP'li Özkoç, "Ordu'nun Korgan Kaymakamı'nın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayış biçimi beğenilmediği için görevden alındığını" öne sürerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Cumhuriyet'in kaymakamına, valisine sahip çıkması çağrısında bulundu.

"Organ nakli hayat kurtarır"

AK Parti Grup Başkanvekili Turan da bu haftanın "Organ Bağışı Haftası" olduğunu anımsatarak, dünyada ve Türkiye'de organ nakli bekleyen çok sayıda hasta bulunduğunu ifade etti. Her organ bağışının yeni bir hayata vesile olacağına dikkati çeken Turan, "Organ nakli hayat kurtarır. Organ bekleyen kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

Turan, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine devam edilecek Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ihracatın artırılması, ihracatçıya birtakım kolaylıklar sağlanması, ihracatın tabana yayılması ile ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesinin amaçlandığına dikkati çekti.

Milletin refahı için ihracatı önemsediklerini vurgulayan Turan, "Biliyoruz ki ihracata dayalı yüksek katma değerli üretim, daha güçlü bir ekonomi demek. İhracatçılarımızın önünü açmaya, sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Bugün yasalaşmasını ümit ettiğimiz teklifimizin, şimdiden ihracatçımıza, ülkemize, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Katkı sağlayan tüm milletvekillerimize partim adına teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti'li Turan, CHP'li Özkoç'un iddialarına daha önce çok cevap verdiğini de söyledi.

Togo Cumhuriyeti, AK Parti, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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