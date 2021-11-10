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TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

10.11.2021 18:09
TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda önce İYİ Parti'nin, "15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında dağıtıldığı iddia edilen silahlara" ilişkin grup önerisi ele alındı.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde "darbecilerle mücadele gerekçesiyle Ankara Emniyet Müdürlüğünce bir grup vatandaşa silah dağıtıldığı" iddiasını dile getirdi. Bu silahların kime verildiği veya bunların kaydının olup olmadığının bilinmediğini savunan Kabukcuoğlu, "15 Temmuz sonrası kayıp olan silah sayısının 100 bini geçtiği ve 20 tugayı donatacak kadar olduğu iddia edilmektedir." sözlerini sarf etti.

Kabukcuoğlu, bazı kesimlerin intikamcı söylemlerinin, silahlanmayı artırdığını öne sürerek, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu güven ortamını tesis etmek, bireysel silahlanma daha fazla ivme kazanmadan kayıp silah iddialarını ciddiyetle araştırmak, bir Meclis araştırılması komisyonunun kurulması toplumsal barış ve sükünet için elzemdir." dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, İçişleri Bakanlığının, 15 Temmuz sonrasında Bakanlık bünyesinde toplamda 24 silahın kaybolduğunu açıkladığını, bunun dışında herhangi bir kayıp silah veya silah dağıtımı olmadığını kaydetti.

Türkiye'nin, terörle mücadelesini hukuk kuralları çerçevesinde yürüten bağımsız ve güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Çelik, "15 Temmuz'dan sonra FETÖ'den arındırılmış Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik ve istihbarat teşkilatlarımız, sınırlarımızın içerisinde terörü bitirmiş, sınır ötesine de gerçek bir akıl, doğru bir strateji ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde tüm mücadelelerde başarılı olarak aziz milletimizin takdirini kazanmıştır. Bugün, Türkiye kimseden emir almayan, kimseye boyun eğmeyen ve haklarını da kimseye yedirmeyen bir ülkedir. Bu başarıdan rahatsız olan çevrelerin ne düşündükleri, ne gibi hesaplar peşinde koştukları umurumuzda bile değil; biz işimize bakıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra CHP'nin "muhtarların sorunlarına" ilişkin grup önerisi ele alındı. Öneri üzerinde görüşlerini dile getiren İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, kürsüden Andımız'ı okudu ve iktidara gelmeleri halinde Andımız'ın okullarda okutulacağını söyledi.

CHP'nin grup önerisi ile HDP'nin "yoksullaşmaya" ilişkin grup önerisi de kabul edilmedi.

AK Parti'nin Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Buna göre, Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşülmesi gündemin ön sırasına alındı.

Öneriye göre, daha sonra İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçilecek.

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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