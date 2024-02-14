TBMM Genel Kurulu, maden kazasıyla ilgili gündem dışı konuşmalara ev sahipliği yaptı

Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Biçer, "Devletimiz en başından beri sahadadır ve tüm imkanları seferber etmiştir. Dualarımız bir an önce madenci kardeşlerimize ulaşmak içindir." dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, bilim insanlarının, maden bölgesindeki tehlike nedeniyle yetkilileri uyardıklarını ve madenin kapatılması gerektiğini vurguladıklarını anlattı.

Buna karşılık kapasite artırımına gidildiğini söyleyen Türkoğlu, "Ruhsat iptali için açılan davalarda şirkete adeta 'hukuk koruması' sağladınız. Korkulan da oldu." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da maden ocağındaki toprak kayması nedeniyle Erzincan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cıngı, kış turizmi ve dağ turizminin geliştirilmesi konusunda gündem dışı konuştu.