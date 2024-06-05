TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı

Meclis Başkanvekili Karaca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, doğanın hızla insanları bir kenara ittiğini ve kapitalizmin doğaya büyük zararlar verdiğini belirtti. Karaca, çevre krizinin önlenmesi için bilim insanlarının önerilerine dikkat çekerek, başka bir dünyanın ancak bu dünyada kurulabileceğini vurguladı. Toplantıda ayrıca üç milletvekili gündem dışı konuşmalar yaptı.

05.06.2024 15:31
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Meclis Başkanvekili Karaca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı konuşmaya, çevreci Bill McKibben'in "İnsanlık tarihinin büyük kısmı boyunca toplumumuz küçük, doğa ise büyüktü. Onlarca yıllık kısa bir süre içerisinde, temel olan bu oran tam tersine döndü." sözlerini aktararak başladı.

Karaca, "O yüzden de doğayı itip kaktığımız bir dünyadan hızla doğanın bizi çok daha büyük bir güçle bir kenara savurduğu bir dünyaya geçiyoruz. Doğayla tersine döndürdüğümüz bu varoluş hali de su kaynaklarımızın, toprağın ve havanın tehlikeli bir şekilde kirlenmesine; harap olan, yok olmaya doğru giden bir dünyaya açılıyor. Bu büyük yok oluşun bir faili var: Üretim ve tüketim sisteminin kendisi olan kapitalizm." değerlendirmesinde bulundu.

Oysa dünyayı amansızca kirleten şeyleri üretmek için kullanılan birikimin, farklı koşullar altında insan ve çevre arasında daha uyumlu bir denge yaratmak için kullanılabileceğini söyleyen Karaca, "Ama bu kapitalizm için karlı değil. Bizim çıkarımız her şeyin toplumsallaşması iken kapitalistlerin çıkarı yarattıkları kayıpları toplumsallaştırmak. Bugün yaşatılan ekokırım gezegene, doğaya, gelecek nesillere ve kırılgan toplumlara yapılan büyük bir adaletsizliktir. Bu adaletsizliği aşmanın yollarını bilim insanları söylüyor. Bu yüzyılın ortalarında iklim krizinin olumsuz etkilerinin hissedilemeyeceği bir yeryüzü bölgesi kalmayacak." ifadelerini kullandı.

"Başka bir dünyayı ancak bu dünyada kurma şansımız olduğunu fark etmeliyiz." diyen Karaca, içinde bulunulan sistemin sürekli olarak felaket yaratan bir üretim tarzını aşıp bir yıkım tarzına dönüştüğünün görülmesi gerektiğini vurguladı.

Karaca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Türkiye'nin içinde bulunduğu doğal afetlerin ve iklim krizini tetikleyen her türlü çalışmanın önüne geçecek bir süreci, Meclis çatısı altında bulunan milletvekilleriyle yaşamayı ve yaşatmayı diledi.

Karaca konuşmasını tamamlamasının ardından gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan," Tokat'a yapılan yatırımlar", DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, "DEDAŞ'ın elektrik kesintileri", CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, "Uşak'ın sorunları" hakkında gündem dışı konuştu.

CHP Uşak Milletvekili Karaoba, Uşak'ın Türkiye'de devlet hastanesi bulunmayan tek şehir olduğunu, yürüyerek gidilebilen iki hastanenin yıkıldığını ve şehrin dışına bir devlet hastanesi kurulduğunu, onun da tabelasının değiştirilerek eğitim ve araştırma hastanesi yapıldığını söyledi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş bunun üzerine yerinden söz aldı.

Uşak'taki devlet hastanelerinin depreme dayanıksız olmaları nedeniyle yeniden yapıldığını aktaran Güneş, 30 bin metrekare kapalı alanı olan bu hastanelerin yerine merkezde, 134 bin metrekare kapalı alana sahip hastane yapıldığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı - Son Dakika
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