TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.
Önder, birleşimin başında, sağlık sorunu yaşadığını anımsatarak, tedavi sürecinde kendisini arayan tüm siyasi partilerin grup başkanvekillerine ve milletvekillerine teşekkür etti. Sırrı Süreyya Önder, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sayın Fahrettin Koca bu süreç boyunca çok yakın ilgi gösterdi, minnetimi ve teşekkürümü belirtmek istiyorum. Adıyaman Milletvekilimiz Sayın İshak Şan neredeyse bir an başımızdan ayrılmadı, ona da teşekkür ederim. Doktor Vekilimiz Heval Bozdağ ve Sayın Gülüstan Koçyiğit de bu süreçte, özellikle o kritik aşamasında hep yanımdaydılar. Başkent Şehir Hastanesinin bütün hocalarına, sağlık emekçilerine; Medipol Mega Hastanesine; Meclis Hastanemizin değerli hocalarına, emekçilerine bu vesileyle tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzde biraz daha devam edecek bir süreç var. Hele bakalım ne olacak."
Önder, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.
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