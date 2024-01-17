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TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Saadet Partisi'nin emekli maaşları, emeklilik sistemi ve gelir dağılımıyla ilgili önerisi, İYİ Parti'nin yaşlı vatandaşların sorunlarına yönelik önerisi, DEM Parti'nin Anayasa Mahkemesi kararlarına ilişkin önerisi ve CHP'nin emekli aylıklarına ilişkin önerisi ayrı ayrı görüşüldü. Ancak yapılan oylamada tüm grup önerileri reddedildi.

TBMM Genel Kurulu\'nda CHP, DEM, İYİ Parti ve Saadet Partisi\'nin grup önerileri kabul edilmedi
17.01.2024 - 22:07,  Güncelleme: 22:11
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TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Saadet Partisi'nin "Emekli maaşlarının yetersizliği, emeklilik sistemindeki sorunlar, gelir dağılımındaki adaletsizlik", İYİ Parti'nin "Yaşlı vatandaşların yaşadıkları sosyal ve ekonomik sorunlar", DEM Parti'nin "Anayasa Mahkemesi kararları" ve CHP'nin "Emekli aylıklarına" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Türkiye'de emeklilerin emeklerini hiçe sayan uygulamalar yapıldığını iddia ederek, AK Partili milletvekillerine "Bize gelen emekli feryatları size gelmiyor mu?" diye sordu.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, TÜİK verilerine göre yaşlı nüfusun 8,5 milyonu geçtiğini, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10'a yükseldiğini belirtti.

Çoğu SSK ve Bağkur emeklisi 16 milyona yakın emeklinin olduğunu kaydeden Sunat, emeklilerin büyük çoğunluğunun açlık sınırının altında yaşadığını söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, emekli maaşındaki artışın düşük olduğunu söyledi. Bu yılın "emekliler yılı" ilan edildiğini belirten Pala, "Bu kadar düşük emekli maaşıyla, emeklilerin şansları varsa hayatta kalma yılı olarak kabul edilebilir." dedi. Pala, en düşük emekli maaşının da asgari ücret düzeyine çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Konuşmaların ardından Genel Kurul'un yarın çalışmaması yönündeki Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda DEM Partiye düşen bir üyelik için DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM Dışişleri Komisyonunda CHP grubuna düşen bir üyelik için İstanbul Milletvekili Yunus Emre seçildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika


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