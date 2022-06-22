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Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › TBMM Genel Kurulu'nda, CHP, İYİ Parti ve HDP grup önerileri reddedildi - Son Dakika

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