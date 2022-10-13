TBMM Genel Kurulu'nda, Dezenformasyon Yasası görüşmeleri sürüyor (2) - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda, Dezenformasyon Yasası görüşmeleri sürüyor (2)

13.10.2022 23:05
TBMM Genel Kurulu'nda, Dezenformasyon Yasası görüşmeleri sürüyor (2)

TBMM Genel Kurulu'nda, Dezenformasyon Yasası görüşmeleri sürüyor (2)GENEL KURUL'DA 'DEZENFORMASYON YASASI' GERGİNLİĞİTBMM Genel Kurulu'nda, 'Dezenformasyon Yasası' olarak bilinen 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Dezenformasyon Yasası görüşmeleri sürüyor (2)

GENEL KURUL'DA 'DEZENFORMASYON YASASI' GERGİNLİĞİ

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Dezenformasyon Yasası' olarak bilinen 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı. Genel Kurul'da, 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında, muhalefetin düzenlemeye ilişkin eleştiri ve protestoları devam etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, söz konusu düzenleme ile ilgili söz alarak, "Biz, Meclis kapanmadan önceki dönemde bu konuya ilgi duyan Amerikalı ilgililerle bu yasayı ve özellikle 29'uncu maddeyi konuştuk. Amerikan Büyükelçiliği Başmüşaviri, Uluslararası Politikalar Şefi" sözlerine muhalefet partileri oturdukları yerden tepki gösterdi. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, 'İcazet mi aldınız' dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da talebin onlardan geldiğini söyleyerek, "Venedik Komisyonuyla da görüşüldü" dedi.Mahir Ünal'ın sözlerine İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ve HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş eleştiride bulundu. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da "Avrupa Birliğinin hiçbir normuyla örtüşmemektedir. Örtüşse Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliğinin bütün kurumları 'Siz bunu niye getiriyorsunuz kardeşim, buna niye ihtiyaç var?' der mi? Çok üzgünüm sizin için. Bir Amerikan yasasının kopyasının altına imza atmak zorunda kalmışsınız" dedi. CHP, İYİ Parti ve HDP'li temsilcilerin eleştirileri devam edince, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal söz alarak, "Amerikan Büyükelçiliği bu konuda randevu istedi. Yasayla ilgili görüşmek için sanırım iki hafta önce. Ben de teklif sahibi olarak Sayın Ahmet Özdemir'e yönlendirdim, Ahmet Özdemir Bey'le bir görüşme yaptılar ve yasayla ilgili bilgi istediler. Şimdi, buradan yola çıkarak Sayın Özkan'ın, yasayı Amerika'dan getirmiş olması büyük vizyon. O yüzden, tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.HDP'DEN KONUŞMAMA EYLEMİ

HDP'liler, yasayı bu kez konuşmayarak protesto etti. HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, ağzını bantlayarak kürsüye çıktı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu'nda, Dezenformasyon Yasası görüşmeleri sürüyor (2) - Son Dakika

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