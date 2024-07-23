TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar Yapıldı - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar Yapıldı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum Kongresi'nin 105'inci yılı nedeniyle yaptığı konuşmada, Kongre'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun önemli kilometre taşlarından olduğunu vurguladı. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay'ın Türkiye'ye katılışının 85'inci yılı nedeniyle yaptığı konuşmaya, kentin 6 Şubat depremlerinden önceki ve sonraki halini gösteren fotoğrafla çıktı. AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Kıbrıs Barış Harekatı hakkında yaptığı konuşmada, 20 Temmuz 1974'ün Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

23.07.2024 16:27
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum Kongresi'nin 105'inci yılı nedeniyle yaptığı konuşmada, Kongre'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun önemli kilometre taşlarından olduğunu vurguladı.

Erzurum Kongresi'nde Milli Mücadele'nin ve akabinde kurulacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tohumlarının atıldığını kaydeden Aydın, "105 yıl önce Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar vatan edindiğimiz kadim coğrafyada tam bağımsız bir şekilde yaşamamızın teminatı olduğu gibi aynı zamanda Türk milletinin istiklal ve egemenliğinin evrensel bir beyannamesi niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay'ın Türkiye'ye katılışının 85'inci yılı nedeniyle yaptığı konuşmaya, kentin 6 Şubat depremlerinden önceki ve sonraki halini gösteren fotoğrafla çıktı.

Bozdağ, "Milletvekili tarafından gündemle ilgili konuşmasını destekleyecek materyal dışında herhangi bir materyali Genel Kurula getirmeyecekleri" yönündeki Başkanlık Divanı Kararını anımsatarak, Güzelmansur'u fotoğrafı kürsüden indirmesi için uyardı.

Fotoğraf, kavaslar tarafından CHP sıralarına geri götürüldü.

Güzelmansur, iktidarın Hatay'a gereken yatırımı yapmadığını öne sürerek, "Buradan Hatay halkına söz veriyorum, CHP olarak Hatay'ı sahiplenmeye devam edeceğiz. Hatay'ı ayağa kaldırana kadar mücadelemiz sürecek." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Kıbrıs Barış Harekatı hakkında yaptığı konuşmada, 20 Temmuz 1974'ün Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Ercan, "Barış harekatı, sadece Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü ve güvenliğini sağlamakla kalmamış, tüm dünyaya Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası sorumluluk ve mücadelesini de net bir şekilde göstermiştir. Geçmişte olduğu gibi Kıbrıs Türk halkını baskı altında tutarak kendi hedeflerine ulaşmaya çalışanlar büyük bir yanılgı içindedir. Ada'da, huzuru ve barışı zedeleyici tutum sergileyenler bilmelidir ki Türkiye, soydaşlarının refahını korumak adına üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğinin altını çizen Ercan, "KKTC'nin; güçlü, müreffeh ve itibarlı bir devlet haline gelmesi, Ada'da iki devletli, eş haklara sahip çözümün hayata geçirilmesi için desteğimiz bakidir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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