 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, rahatsızlanması sonucu Acil sağlık ekibince müdahale edildi ve ambulans ile... - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, rahatsızlanması sonucu Acil sağlık ekibince müdahale edildi ve ambulans ile...

TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, rahatsızlanması sonucu Acil sağlık ekibince müdahale edildi ve ambulans ile hastaneye götürüldü.

12.12.2023 - 13:40,
Abone Ol

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "( Hasan Bitmez'in) Durumu ciddi"

ANKARA - TBMM Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, SP Milletvekili Hasan Bitmez'in tedavisine Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam edildiğini belirterek, "Doktorlarından aldığımız bilgi, durumun ciddi olduğudur. Şifa sahibi Allah'tan şifa diliyoruz" dedi.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı esnada fenalaşarak yere yığılmıştı. Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından müdahale yapılan Bitmez için kalp masajına başlanmıştı. Daha sonra entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen Bitmez, anjiyoya alınmıştı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise bunun üzerine anjiyo sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alınan Bitmez'i ziyaret etmek üzere hastaneye geldi. Bitmez'in son durumum hakkında bilgi alan Kurtulmuş, ziyareti sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, SP Milletvekili Bitmez'in Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edildiğini belirterek, "Doktorlarından aldığımız bilgi, durumun ciddi olduğudur. Şifa sahibi Allah'tan şifa diliyoruz. İnşallah yapılan bu tıbbi müdahalelere olumlu cevap verirler ve kısa süre içinde sağlıklı bir şekilde tekrar TBMM'de aramıza döner. Ailesi de burada. Onlarla da görüşme imkanımız oldu. Onlar da gayet metin bir şekilde Allah'ın şifa sahibi olduğunun bilincindeler. Hep beraber dua edeceğiz. Buradaki doktorlarımız gayretleriyle ümit ediyoruz ki başarılı bir sonuç elde edilecek ve Hasan Bitmez Bey yapılan tedavilere cevap vererek tekrar aramıza dönecek" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu\'nda Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, rahatsızlanması sonucu Acil sağlık ekibince müdahale edildi ve ambulans ile...
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Numan Kurtulmuş, Hasan Bitmez, Milletvekili, Kocaeli, Ankara, Sp, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, rahatsızlanması sonucu Acil sağlık ekibince müdahale edildi ve ambulans ile... - Son Dakika


18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:20:48. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, rahatsızlanması sonucu Acil sağlık ekibince müdahale edildi ve ambulans ile... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement