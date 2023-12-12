TBMM Genel Kurulu\'nda Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, rahatsızlanması sonucu Acil sağlık ekibince müdahale edildi ve ambulans ile...

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "( Hasan Bitmez'in) Durumu ciddi"

ANKARA - TBMM Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, SP Milletvekili Hasan Bitmez'in tedavisine Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam edildiğini belirterek, "Doktorlarından aldığımız bilgi, durumun ciddi olduğudur. Şifa sahibi Allah'tan şifa diliyoruz" dedi.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı esnada fenalaşarak yere yığılmıştı. Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından müdahale yapılan Bitmez için kalp masajına başlanmıştı. Daha sonra entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen Bitmez, anjiyoya alınmıştı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise bunun üzerine anjiyo sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alınan Bitmez'i ziyaret etmek üzere hastaneye geldi. Bitmez'in son durumum hakkında bilgi alan Kurtulmuş, ziyareti sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, SP Milletvekili Bitmez'in Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edildiğini belirterek, "Doktorlarından aldığımız bilgi, durumun ciddi olduğudur. Şifa sahibi Allah'tan şifa diliyoruz. İnşallah yapılan bu tıbbi müdahalelere olumlu cevap verirler ve kısa süre içinde sağlıklı bir şekilde tekrar TBMM'de aramıza döner. Ailesi de burada. Onlarla da görüşme imkanımız oldu. Onlar da gayet metin bir şekilde Allah'ın şifa sahibi olduğunun bilincindeler. Hep beraber dua edeceğiz. Buradaki doktorlarımız gayretleriyle ümit ediyoruz ki başarılı bir sonuç elde edilecek ve Hasan Bitmez Bey yapılan tedavilere cevap vererek tekrar aramıza dönecek" diye konuştu.