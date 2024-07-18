TBMM Genel Kurulu'nda sahipsiz hayvanlar ve uyuşturucuyla mücadele konuşuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Genel Kurulu'nda sahipsiz hayvanlar ve uyuşturucuyla mücadele konuşuldu

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, sahipsiz hayvanlara ilişkin yaptığı konuşmada, sahipsiz hayvanların kontrolden çıkarak çeşitli saldırılarda bulunduğunu ve kalıcı çözüm gerektiğini belirtti. Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ise madde bağımlılığı ve uyuşturucu kullanımı konusunda konuşarak, uyuşturucuyla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer ise Mersin'in sorunları hakkında konuştu.

18.07.2024 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, sahipsiz hayvanlara ilişkin yaptığı konuşmada, bazı gerekçelerle evcil hayvanların sokaklara bırakılabildiğine işaret etti.

Sahipsiz hayvanların kontrolden çıkarak çeşitli saldırılarda bulunduğunu, bu durumun yasal tedbirlerin alınmasını zorunlu kıldığını belirten Aksakal, sorunun kalıcı çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Önder Aksakal, 3 Temmuz 2024'te Meclis Başkanlığına sundukları kanun teklifinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakım evlerinin kurulmasının zorunlu hale getirilmesini vurguladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sahipsiz hayvanları itlaf etmek vicdani de değildir, hukuki de değildir, inanç değerlerimize de aykırıdır. Çünkü Allah'ın verdiği canı sadece Allah alabilir. Onların öncelikle kısırlaştırılarak çoğalmalarının önüne geçilmelidir. İnsanlık aleminde olduğu gibi hayvanlar aleminde de kötüler var. Sokaklarda yaşanan ve toplu halde gezen köpeklerin saldırılarında etken olan ana unsur, adı veteriner hekimlerin deyimiyle 'alfa' olarak tanımlanan kışkırtıcı liderlerin varlığıdır. Bu özellikte olan köpeklerin öncelikli tespit edilerek toplanarak karantina altına alınması, en kısa zamanda en pratik, en etkili, en insani çözümdür."

Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ise madde bağımlılığı ve uyuşturucu kullanımı konusundaki konuşmasında, metamfetamin sebebiyle ölümlerin, uyuşturucu kaynaklı ölümlerin yarısını oluşturduğunu söyledi.

Uyuşturucuyla gerçek anlamda mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Ün, Denizli'de de uyuşturucuyla mücadele konusunda harekete geçilmesini istedi.

Ün, "Gençlerimizi, nesillerimizi yok eden sorunla mücadeleyi, iktidarıyla, muhalefetiyle, güçlü koordinasyon içerisinde olabilirsek yapabiliriz." dedi.

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer de "Mersin'in sorunları" hakkında konuştu.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Sema Silkin Ün, Talat Dinçer, Milletvekili, Celal Adan, Denizli, Mersin, Dsp, Sp, Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu'nda sahipsiz hayvanlar ve uyuşturucuyla mücadele konuşuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
14:01 Rusya, ABD’nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi Rusya, ABD'nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:43 Köylüler mahkemelik olmuşlardı 2 şehrin sınırı değişti Köylüler mahkemelik olmuşlardı! 2 şehrin sınırı değişti
13:06 Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER’i şikayet yağmuruna tuttu Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER'i şikayet yağmuruna tuttu
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
12:01 Tokalaşmadılar bile Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Ali Koç’a attığı bakışı konuşuyor Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor
11:52 Güldüren anlar Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu’nu denize attı Güldüren anlar! Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu'nu denize attı
11:44 Kadıgil’den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü
11:28 Fransa’da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor Fransa'da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor
11:25 Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü
11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
11:17 Bülent Ersoy’un ’’Erkekler uygunsuz davranışları var’’ dediği makyör Tolgahan Karataş’tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 15:10:31. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu'nda sahipsiz hayvanlar ve uyuşturucuyla mücadele konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement