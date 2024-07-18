TBMM Genel Kurulu'nda sahipsiz hayvanlar ve uyuşturucuyla mücadele konuşuldu

Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, sahipsiz hayvanlara ilişkin yaptığı konuşmada, bazı gerekçelerle evcil hayvanların sokaklara bırakılabildiğine işaret etti.

Sahipsiz hayvanların kontrolden çıkarak çeşitli saldırılarda bulunduğunu, bu durumun yasal tedbirlerin alınmasını zorunlu kıldığını belirten Aksakal, sorunun kalıcı çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Önder Aksakal, 3 Temmuz 2024'te Meclis Başkanlığına sundukları kanun teklifinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakım evlerinin kurulmasının zorunlu hale getirilmesini vurguladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sahipsiz hayvanları itlaf etmek vicdani de değildir, hukuki de değildir, inanç değerlerimize de aykırıdır. Çünkü Allah'ın verdiği canı sadece Allah alabilir. Onların öncelikle kısırlaştırılarak çoğalmalarının önüne geçilmelidir. İnsanlık aleminde olduğu gibi hayvanlar aleminde de kötüler var. Sokaklarda yaşanan ve toplu halde gezen köpeklerin saldırılarında etken olan ana unsur, adı veteriner hekimlerin deyimiyle 'alfa' olarak tanımlanan kışkırtıcı liderlerin varlığıdır. Bu özellikte olan köpeklerin öncelikli tespit edilerek toplanarak karantina altına alınması, en kısa zamanda en pratik, en etkili, en insani çözümdür."

Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ise madde bağımlılığı ve uyuşturucu kullanımı konusundaki konuşmasında, metamfetamin sebebiyle ölümlerin, uyuşturucu kaynaklı ölümlerin yarısını oluşturduğunu söyledi.

Uyuşturucuyla gerçek anlamda mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Ün, Denizli'de de uyuşturucuyla mücadele konusunda harekete geçilmesini istedi.

Ün, "Gençlerimizi, nesillerimizi yok eden sorunla mücadeleyi, iktidarıyla, muhalefetiyle, güçlü koordinasyon içerisinde olabilirsek yapabiliriz." dedi.

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer de "Mersin'in sorunları" hakkında konuştu.