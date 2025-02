TBMM Genel Kurulu'nda, 'TÜSİAD' tepkisi (3)

Politika

SANAYİ VE TİCARETE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ DE İÇEREN KANUN TEKLİFİ, KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemelere Dair Kanun Teklifi' üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve teklif, kabul edilerek kanunlaştı. Kanunla, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) çeşitli yıllarda verdiği iptal kararları doğrultusunda yeni düzenlemeler ile bazı kanunlarda değişiklikler yapılacak. 'Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun'da yapılan değişiklik ile birlikte; Resmi Gazete'de yayımlanan hizmet, muayene, bakım, takip ve kontrol faaliyetlerine ilişkin düzenleyici işlemlere veya ürün dışı zorunlu standartlara aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişilere, 12 bin 20 liradan 482 bin 204 liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Düzenleme, 14 Mart 2025'te yürürlüğe girecek. Ayrıca Kanun ile birlikte; TÜBİTAK'ın, öğrencilere ve araştırmacılara yönelik burs ve diğer desteklerinin sürdürülmesi için yeni bir düzenleme yapılıyor. TÜBİTAK, öğrenim ve öğrenim sonrasında üstün başarısıyla kendini gösteren gençleri izleyerek onların yetişme ve gelişmelerine yardım etmek amacıyla yüksek öğrenim öğrencilerine burs kredi verilmesine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın burslar verecek.

TÜBİTAK'A YAPILACAK DESTEKLER VERGİLERDEN MUAF TUTULACAK

Diğer taraftan, 'Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da da değişiklikler yapılacak. Söz konusu değişikliklere göre; Yönetim Kurulu, TÜBİTAK ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan ihtilafların hukuki anlaşma veya sözleşme değişikliğiyle neticelendirilmesinde karar vermeye devam edecek ancak Kanun'da yer alan tutarlar değişecek. Yönetim Kurulu, tutarı 250 bin liraya kadar olmak üzere, maddi veya hukuki nedenlerle kovuşturulmasında, yüksek mahkeme ve mercilerde incelenmesini istemekte yarar bulunmayan açılacak veya açılmış olan dava, icra ve benzeri takiplerden vazgeçmeye, bir hakkın tanınmasına, menfaatin terkinine, uygun ödemeye karar vermeye yetkili olacak. Bu tutar, her yıl yeniden değerleme oranında ve takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılacak. TÜBİTAK'a yapılacak her türlü yardım, bağış ve vasiyet, kurum dışına verilecek hizmetler karşılığında alınacak olan paralardan kurumun gelirlerine eklenen kısım, yayım gelirleri ve diğer faaliyet gelirleri, gelir ve kurumlar vergileri ile bu vergiler yerine geçecek diğer vergilerden; kurumun her türlü tesis, bina ve arazisi, bina ve arazi vergilerinden muaf olacak. Öte taraftan proje teşvik ikramiyesi ödemeleri, bir kişinin aynı anda birden fazla projede yürütücü olarak görevli olması durumunda en fazla 2, araştırmacı ve diğer personel olması durumunda ise en fazla 4 proje için yapılacak ve buna ilişkin esas ve usuller yönetim kurulu tarafından belirlenecek.

KOSGEB'E YÖNELİK DÜZENLEMELER

TÜBİTAK'ta görev yapan personelin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı Kanun ile ilgili kurumda görevlendirilecek hakem, izleyici, panelist, kurul ve komite üyeleri ile benzeri kişilere yapılacak ödeme tutarları diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın Yönetim Kurulunca belirlenecek ve doğrudan ilgililerine ödenecek. Yönetim Kurulu, bu hüküm uyarınca yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ücretin bir kısmını performansa bağlamaya yetkili olacak. Düzenleme, 5 Haziran 2025'te yürürlüğe girecek. 'Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre ise idari cezalar bölümünde yer alan maddelere aykırı hareket edenlere 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Ayrıca kanun ile birlikte; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 'Teşvik ve Muafiyetleri Kanunu'nda, Başkanlığın bütçe gelirlerinde değişiklik yapılıyor. Başkanlığın gelirleri, bakanlık bütçesine konulması planlanan ödenekler, ilgili mevzuata tabi olacak ve yıllık ve kurumlar vergisi matrahına esas karlarının binde 1'i nispetinde ödeyecekleri aidatlar, sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait bankaların kurumlar vergisine matrah olan yıllık karlarının yüzde 2'si nispetinde ödeyecekleri aidatlar, dış kaynaklardan sağlanan krediler, başkanlığa yapılacak bağış ve yardımlar ile Başkanlığın sahip olduğu mal ve haklardan kaynaklanan sair gelirler ve faaliyet gelirleri olarak hüküm altına alınıyor.

CUMHURBAŞKANI 2 KATINA KADAR ARTIRABİLECEK

Başkanlığın gelirleri arasında yer alan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun yıllık safi gelirinin yüzde 2'si nispetinde ödeyeceği aidat ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yıllık safi gelirinin yüzde 2'si nispetinde ödeyeceği aidatı, Cumhurbaşkanı 2 katına kadar artırabilecek. Başkanlık, işletmelere ve girişimcilere yönelik belirlenen destek politikalarının tasarım süreçlerinde faydalanılmak ve sunulan hizmetlerin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden işletme ve girişimcilere ait Başkanlığın görev alanına giren konular kapsamındaki bilgi ve verileri ilgili mevzuatı çerçevesinde almaya ve analiz etmeye, raporlamaya, gerçek ve tüzel kişilerle paylaşmaya yetkili olacak. Bu hüküm, düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Aliekber METE/ ANKARA,