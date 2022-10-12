TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Genel Kurulu toplandı

12.10.2022 14:39
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal "Van ili hakkında", AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam "Ankara'nın başkent oluşu", CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kabaoğlu ise "İstanbul'un sorunları" konularında gündem dışı konuştu.

Kartal, Van'a gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin bilgi vererek, yatırımların artarak devam ettiğini belirtti.

Eğitim alanında da kente önemli yatırımların yapıldığını ve bunların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van'a verdiği önemin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Kartal, her alandaki yatırımlarla ilin çehresinin değiştiğini ifade etti.

Çam ise Ankara'nın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, ticaretin, ekonominin, ahilik geleneğinin de başkenti olduğunu dile getirdi.

Ankara'nın 21 üniversitesiyle güçlü bir öğrenci şehri olduğunu belirten Çam, Ankara'nın başta savunma sanayi ürünleri olmak üzere önemli ihracat kalemlerini yüksek standartlarda üreten bir sanayi ve teknoloji şehri olduğunu kaydetti.

Kabaoğlu da İstanbul'un "tarih, kültür, doğa", "deniz, kent, kır", "uluslararası, ulusal, yerel" üçlü özelliği ışığında ele alınması gerektiğini söyledi.

Dünyanın hiçbir kentinin bu üçlüyü bir araya getiremeyeceğine dikkati çeken Kabaoğlu, İstanbul kadar büyük metropollerin imar ve şehircilik uygulamalarının tek elden, yerel yöneticilerce yapılması gerektiğini vurguladı.

YORUMLAR
500
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Ekim 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Ekim 2022 Sahte paralarla alışveriş yapan 5 kişi yakalandı Sahte paralarla alışveriş yapan 5 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Haydar Akar, İstanbul, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:21 Fransa'da akaryakıt krizi sürüyor! Satışlara kısıtlama getirildi
15:59 Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündem yaratan doğal gaz formülüne Türkiye'den yeşil ışık: Teknik açıdan mümkün
15:58 Tuğba Ekinci bombayı patlattı: Condom şarkısına çılgın bir klip çekilecek
15:53 Bulgarlar Edirne'den sonra Kırklareli'ne de akın etti
15:40 Sakarya'da hareketli dakikalar! Pompalıyla dehşet saçan şahıs özel harekat polislerinin desteğiyle etkisi hale getirildi
15:35 Lübnan harekete geçti! Suriyeliler ülkelerine yollanacak
15:23 Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosunda 5 futbolcu yer almadı
15:22 5 ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise içini döktü: Bana kötü gelen şeylerden uzak duruyorum, bu bana güç veriyor
15:17 Yolcu seçen taksici ceza kesilince hıncını basın mensuplarından çıkardı
15:07 Kabin memurunun parmağını ısırıp etrafa saldıran yolcu THY uçağına acil iniş yaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 16:31:47. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement