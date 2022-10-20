TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş " Safranbolu'da yetiştirilen safran bitkisi", CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan "Artvin'in Yusufeli ilçesinin sorunları", MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise "16 Ekim Dünya Gıda Günü" konularına ilişkin gündem dışı söz aldı.

AK Parti Karabük Milletvekili Güneş, safran bitkisinin dünyanın en pahalı baharatı olduğunu, kendi ağırlığının 100 bin katı sıvıyı sarıya boyayabilme özelliği taşıdığını anlattı.

Safranı tanımak, tanıtmak ve üretimini desteklemenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Güneş, safranın, Safranbolu'da yaklaşık 79 dekar alanda üretildiğini aktardı.

CHP Artvin Milletvekili Bayraktutan ise Yusufeli ilçe merkezinin taşınması nedeniyle yaşanan sorunlara değinerek, İskan Kanunu nedeniyle 148 esnafın hak sahipliğinden yararlanamadığını, yeni yerleşim yerine taşınacak 50 esnafın ise iş yerlerinin tamamlanmadığını söyledi.

Yeni yerleşim yerinde Atatürk büstünün de yapılmadığını ileri süren Bayraktutan, okulların yeni yerleşim yerine taşınmasında da sorunların yaşandığını, devletin öncelikle yeni yerleşim yerini tamamlaması gerektiğini belirtti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aycan ise dünyanın en önemli sorunlarından birinin yetersiz beslenme olduğunu, özellikle Afrika ülkelerinde yetersiz beslenme sonucunda ölümlerin yaşandığını dile getirdi.

Gıdanın fazla tüketiminin de bir sağlık sorunu oluşturduğunu vurgulayan Aycan, özellikle şeker, kalp gibi hastalıkların temelinde fazla beslenmenin yattığına işaret etti.