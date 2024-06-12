TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.
Önder, gündeme geçmeden üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Rize-Artvin Havalimanı'ndaki taksi ihalesini eleştirdi. Artvinli taksicilerin de havalimanına giriş yapması gerektiğini belirten Bayraktutan, iktidarın Artvin'in sorunlarına duyarlı olmasını istedi.
MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum'a yapılan yatırımlarda emeği olanlara teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne arazi tahsis edildiğini aktaran Aydın, Erzurum'da stadyum eksikliğinin bulunduğunu söyledi.
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan da "Mersin'in sorunları" hakkında konuştu.
Son Dakika › Politika › TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri gündem dışı konuşmalar yaptı - Son Dakika
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