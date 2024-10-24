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Politika

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

24.10.2024 15:48
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralı vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Terör örgütü ve iş birlikçilerin yaptıkları kirli hesapların hiçbir zaman tutmayacağını ve emellerine asla ulaşamayacaklarını vurgulayan Avşar, terörü lanetledi.

Türkiye'nin zengin petrol kaynakları ve altın madenlerinin olmadığını söyleyen Avşar, "Bizim en büyük sermayemiz, potansiyelimiz genç nüfusumuzdur. Geleceğimiz, gelişmemiz genç nüfusa ve çalışıp üretmemize bağlı. Açık ara farkla genç nüfus olarak Avrupa'da birinciyiz; aynı zamanda 'ne eğitimde ne işte' genç nüfusta da birinciyiz." diye konuştu.

Avşar, gençlerin daha fazla istihdama katılmasını sağlayacak çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Ankara'nın semalarının bugün salalar ve tekbirlerle inlediğini dile getirerek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı, yaralılarımıza şifa diliyorum. PKK terör örgütünü ve onu siyasallaştırmaya çalışanları lanetliyorum. Allah hepimize önce bu kara günlere dayanma sabrı, sonra da direnme gücü versin. Milletin istiklalinin, milletin azim ve kararlılığından başka kurtarıcısı kalmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Partisinin kuruluşunun 7. yılını kutlayan Taşcı, "Bizim dünümüzde ışıkları kesilen salonlarda, çöp kamyonları ile kapanan yollarda adalet peşinde geçen dolu dolu 7 yıl var. Türk milletinin perişan edildiği bu siyasi düzene karşı mücadelemiz sonuna kadar devam edecek." ifadesini kullandı.

"Kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz"

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik hain terör saldırısını lanetledi. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Gülsoy, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Küresel rekabetimize güç katan TUSAŞ'a düzenlenen bu alçak saldırı, tam bağımsız Türkiye idealimize, ülkemizin bekasına ve huzuruna karşı gerçekleştirilmiştir. Terörün her türlüsüyle ve destekçileriyle olan kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Osmaniye'nin tarihi geçmişinin binlerce yıl öncesinde uzandığını da anlatan Gülsoy, "Şehrimizin toprakları tarihin her döneminde önemli stratejik geçit ve ticaret yolu olmuştur. İlimiz, Kurtuluş savaşı döneminde de önemli bir savunma hattı olmuştur" dedi.

Gülsoy, Osmaniye'nin Türkiye'nin 80. ili olarak ilan edilmesinin, ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesine katkı sağladığını da söyledi.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Celal Adan, Politika, Ekonomi, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

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