TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Genel Kurulu toplandı

22.03.2022 15:49
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Amasya'nın sanayi yatırımları", CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, "Ankara'nın sorunları", İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, "down sendromu" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Kabukcuoğlu, "Rengimiz belli olsun." diyerek sözlerine başladı ve Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü, ellerine farklı renkte çoraplar giyerek kutladı.

Dünya genelinde yaklaşık 6 milyon down sendromlu bulunduğunu belirten Kabukcuoğlu, "Down sendromlu çocuk sahibi ailelere şu mesajı iletmek istiyorum; sizlerin ihtiyaçlarını biliyoruz, onlara cevap vereceğiz. Renklerimizle bir bütün olduğumuzun farkındayız. Çocuklarımızın, kardeşlerimizin toplumda daha aktif olmasını sağlayacağız." dedi.

İYİ Parti milletvekilleri, Genel Kurulda farkındalık için ellerine giydikleri farklı renkte çoraplarla alkış tuttu.

TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı

YORUMLAR
500
Milletvekili Tutdere GAP ovalarının sulanmasını istedi Milletvekili Tutdere GAP ovalarının sulanmasını istedi CHP'li Torun'dan belediyelerin gelirlerinin artırılması için kanun teklifi CHP'li Torun'dan belediyelerin gelirlerinin artırılması için kanun teklifi

Nimetullah Erdoğmuş, Milletvekili, Eskişehir, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Fahrettin Koca, Atatürk anıtına çelenk koymak için giderken yere düşürülen hekimden özür diledi!
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
15:50 Ukrayna açıklarından Boğaz'a sürüklenen mayınlarla ilgili açıklama: Rusya enformasyon korsanlığı yapıyor, gemi trafiğine kapatmak istiyorlar
15:38 Fulden Uras kötü haberi sosyal medyadan verdi! Kanserle mücadele ederken koronavirüse yakalandı
15:38 Kılıçdaroğlu grup toplantısında Bahçeli hakkında konuştu: Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?
15:35 Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu: Kendimizi hesaba çekmemiz lazım
15:34 Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit düştü
15:33 Taksici şiddeti son bulmuyor! Araçtan inen genç kızı tekme tokat dövdü
15:26 Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu
15:25 Galatasaray'ın 1 milyar liralık projesi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 16:11:57. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement