TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu toplandı

29.06.2022 15:03
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, birleşimin başında üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

"Emeklilerin sorunları" ile ilgili söz alan İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, emeklilerin Kurban Bayramı öncesi verilen ikramiyeyle 2018'de bir kurban alabiliyorken, bugün "kurbanın bir budunu ancak alabildiğini" söyledi.

Koncuk, emekliler için en azından bir küçükbaş kurban almaya yeter seviyede ikramiye beklediklerini dile getirdi.

" Hatay'ın Türkiye'ye katılma kararının 83. yıl dönümü" dolayısıyla söz alan CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, bugün 1 milyon 670 bin Hataylının, 500 bin Suriyeli sığınmacıyı misafir ettiğini belirtti.

Tokdemir, "Demografik yapımız sıkıntıya girdiğinden dolayı itirazlarımız var." dedi. Hatay'ın kendi nüfu su ve Suriyeli sığınmacılara su yetiştiremediğini söyleyen Tokdemir, "Buradan iktidara sesleniyoruz, Hatay'da Karaçay Barajı'nın dışında içme suyu barajımız yok." ifadesini kullandı.

"28 Haziran İzmit'in kurtuluşu" ile ilgili gündem dışı konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de İzmit'in kurtuluşunun milli mücadelenin önemli bir kilometre taşı olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

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