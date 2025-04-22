TBMM Genel Kurulu Yeter Sayı Bulamadı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

TBMM Genel Kurulu, 'Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da İYİ Parti'nin Meclis Başkanlığına sunduğu, 'Proje okullarındaki siyasi kadrolaşma, liyakatsiz atamaları ve başarılı öğretmenlerin cezalandırılması suretiyle milli eğitim sistemine verilen zararların bütün yönleriyle araştırılarak kamuoyunun aydınlatılması ve sorumluların tespiti' başlıklı araştırma önergesinin görüşmeleri sırasında Meclis Başkanvekili Celal Adan, toplantı yeter sayısı için oylama açtı. Oylamada toplantı yeter sayısı 2'nci kez bulunamadığı için Adan, birleşimi 23 Nisan Çarşamba günü toplanmak üzere kapattı.