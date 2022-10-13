TBMM Genel Kurulunda çekiçle cep telefonunu kırdı - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Genel Kurulunda çekiçle cep telefonunu kırdı

13.10.2022 00:08
TBMM Genel Kurulunda çekiçle cep telefonunu kırdı

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifine tepki amacıyla TBMM Genel Kurulunda çekiçle cep telefonunu kırdı.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifine tepki amacıyla TBMM Genel Kurulunda çekiçle cep telefonunu kırdı. Erbay'ın bu davranışı Genel Kurulda tartışmaya neden oldu.

TBMM Genel Kurulunda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

Teklifin görüşmeleri sırasında söz alan CHP'li Erbay, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemenin özellikle gençleri ilgilendirdiğini belirterek, "Buradan 2023 yılında Türkiye'nin kaderini belirleyecek 18-19-20 yaşında ilk defa oy kullanacak kardeşlerime seslenmek istiyorum; istediğiniz yere tatile gidemiyor, istediğiniz yemeği yiyemiyorsunuz, istediğiniz tableti, kıyafeti alamıyorsunuz. Bunun sebebi bu AKP iktidarı ve onun peşine takılan MHP'dir. Tek özgürlüğünüz var, o da cebinizdeki telefonlar. Eğer buradaki yasa Meclis'ten geçerse o telefonlarınızı bu şekilde kırıp atabilirsiniz." diyerek beraberinde getirdiği çekiçle cep telefonunu kırdı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, milletin kürsüsünde bu tür hareketlerin kabul edilemeyeceğini söyleyerek, Erbay'a tepki gösterdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise görüşmeler sırasında fiili bir durumun yaşandığını, Genel Kurul Salonu'na getirilen çekicin, bir başka niyetle de kullanılmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Yapılan davranışın bir yaptırıma tabi tutulmaması halinde ilerleyen süreçte başkaca kesici ve yaralayıcı materyallerin Genel Kurul Salonu'na sokulmasının mümkün olabileceğini dile getiren Akçay, TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın durama sessiz kalmasına tepki gösterdi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar ise Erbay'ın niyetinin kötü olmadığının herkes tarafından müşahede edildiğini, ancak bu tür materyallerin Genel Kurul Salonu'na getirilmesinin doğru bir davranış olmadığını belirtti.

Akar, bu tür davranışların tekrarı halinde ilgili disiplin maddelerini uygulayacağını söyledi.

YORUMLAR
500
Edirneli Besici: 'Eskiden Koyunları Sattığımızda Tarla Alıyorduk' Edirneli Besici: 'Eskiden Koyunları Sattığımızda Tarla Alıyorduk' CHP'li Sarıbal: 'Yem fiyatları haziran 2023'e kadar sabitlenmeli' CHP'li Sarıbal: 'Yem fiyatları haziran 2023'e kadar sabitlenmeli'
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda çekiçle cep telefonunu kırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:37 Birleşmiş Milletler, Rusya'yı kınayan kararı Türkiye de dahil 143 ülkenin oyuyla kabul etti! 5 ülke karara karşı oy kullandı
00:24 Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü
00:08 CHP'li vekil, sosyal medya yasasına Meclis'te telefonunu parçalayarak tepki gösterdi
23:14 Mecliste görüşülen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile neler değişecek? İşte sosyal medyada işlenen suçlara yönelik yeni yol haritası
23:13 Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı! Cumhur ve Millet ittifakı arasındaki fark 6,7'ye çıktı
23:01 İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı
22:56 Pençe-Kilit bölgesinden açı haber! EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Han şehit düştü
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
22:17 Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 07:02:28. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulunda çekiçle cep telefonunu kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement