TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

İYİ Parti'nin, "Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin sorunları", HDP'nin "emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)", CHP'nin ise "emeklilerin sorunları" konularında verdiği araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerileri ele alındı.

HDP Grubu'nun önerisi üzerinde söz alan Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin çalışmasının yasalaşması halinde prim gün sayısının artırılacağını, bu durumda "emeklilikte prime takılanlar"ın ortaya çıkacağını savundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, MHP Grup Başkanvekili olarak görev yaptığı 24 Ekim 2018 tarihli birleşimde İYİ Parti Grubu'nun emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin önerisine MHP'nin "kabul" oyu kullandığını, bu nedenle MHP'den ihraç edildiğini anlattı. Usta, o grup önerisinin kabul edilmiş olması halinde sorunun bugüne kadar çözüme kavuşturulmuş olacağını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, söz konusu grup önerisine MHP'nin değil sadece Usta'nın olumlu oy kullandığını ifade etti.

Akçay, ayrıca Usta'nın, 24 Ekim 2018'den önce çeşitli platformlarda "EYT'yi bütçe kaldıramaz, ekonomiyi çökertir." diyerek EYT meselesine karşı çıktığını dile getirdi.

İYİ Parti'li Usta ise "Benim arkamda o gün, orada olan bütün arkadaşlar olumlu oy kullandı. Hatta hepsi benden önce zafer tweet'i attı. Ben görevden alındıktan sonra tamamı o tweet'leri sildi, tek tweet'i kalan kişi de benim." ifadelerini kullandı.

Usta, öte yandan EYT'lilerin bütçeye yük getireceği yönünde bir açıklamada bulunmadığını söyledi.

MHP'li Akçay ise Usta'nın, MHP'den ihracına ilişkin, "MHP'nin alacağı tutuma aykırı davranılırsa parti kurulları da gereğini yapar." dedi.

Akçay, emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözümüne yönelik düzenlemeyi Cumhur İttifakı'nın hayata geçireceğini de dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Akçay'ın sözlerine karşılık, "TBMM tarihinde kanunları hiçbir zaman siyasi partiler çıkarmamıştır, millet iradesine dayalı olarak kanun yapar ve TBMM'nin kanunu olur. Ama uygulama şudur ki: Bay Kemal söyler, bu kanunlar da AK Parti ve MHP'nin de imzasıyla çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, EYT'nin kanayan bir yara olduğunu ve Meclis'teki bütün siyasi partilerin katkılarıyla çözüme kavuşacağını kaydetti.

"AK Parti ve MHP'nin ortaya koyduğu iradede"

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise emeklilikte yaşa takılanların yıllarca mağdur edildiğini belirterek, "iktidarın Suriyeli misafirlere 100 milyar dolar harcarken, emeklilikte yaşa takılanlara 5 milyar dolar vermediğini" ileri sürdü.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, milletin talebine kulak verip çözüm için büyük bir gayret sarf ettiklerini vurgulayarak, "Cumhur İttifakı'nın bu konuda ciddi bir istişare içerisinde olduğunu biliyoruz ve inşallah yakında çalışma olgunlaştığında Meclis'imize gelecek ve bizler de üzerimize düşeni muhakkak yapacağız." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, HDP önerisinin oylaması sırasında "Cumhur İttifakı EYT konusunda Meclis'te bir engelleme içerisindeymiş gibi bir algı oluşturulmak istendiğini" belirtti. Ünal, "Zaten uzunca bir süreden beri Çalışma Bakanlığı nezdinde bu konunun çözümüne ilişkin bir irade işliyordu. Asıl olan iktidar iradesidir. Tabii ki muhalefet bu konuda mülahazalarını ve önerilerini paylaşacaktır, bu konuda önerileri olacaktır. Asıl olan çözüm iradesi ve kapasitesidir. Bu çözüm iradesi ve çözüm kapasitesini ortaya koyan da AK Parti ve MHP'nin ortaya koyduğu iradededir." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmeler sonunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ise kabul edildi. Buna göre Genel Kurul, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin bugün tamamlanamaması halinde yarın da çalışacak.

TBMM Genel Kurulunda "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" görüşülüyor.