TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Grup Önerileri Kabul Edilmedi

Politika

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerine geçildi.

Saadet Partisinin "şehir hastaneleri"; İYİ Parti'nin " Kırklareli, Demirköy Avcılar köyünde 2023 yılında meydana gelen sel felaketi", DEM Parti'nin "hububat fiyatları" ve CHP'nin "kadın doğurganlığı" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, hastanelerin açılmasına karşı olmadıklarını ancak kamu-özel işbirliği kapsamında yapılan şehir hastanelerinin bütçeye yük getirdiğini söyledi.

Şehir hastanelerinin 2024 yılı için hizmet alım giderinin 26 milyar 143 milyon lira, kullanım bedelinin ise 57,5 milyar lira olduğunu belirten Kasap, bazı şehir hastanelerinde müteahhit firmanın yapması gereken tıbbi donanımların kamuya ait hastanelerden alındığını belirterek, bunun bir usulsüzlük olduğunu öne sürdü.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde 5 Eylül 2023 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle bir bungalov tesisinin 6 vatandaşa mezar olduğunu söyledi. Mevcut siyasi anlayışa göre bunun "fıtrat" olduğunu öne süren Hamşıoğlu, bunu kabul etmediklerini söyledi.

Söz konusu tesisin 2020 yılından bu yana faaliyette olduğunu ve ruhsatının da bulunmadığını kaydeden Hamşıoğlu, ilgililerin denetimleri yeterince yapmadığını savundu.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) açıkladığı 2024 hububat alım fiyatlarını eleştirdi. Açıklanan rakamların Türkiye'nin gerçekliğiyle örtüşmediğini ileri süren Akın, "Çiftçiler isyan halinde. Siz, 'bu ülkede hububat üretmeyin, bırakın tarlalar boş kalsın' istiyorsunuz." ifadesini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, dünyada da azalmakta olan doğurganlık hızının Türkiye'de bir tartışmayı gündeme getirdiğini söyledi. Doğurganlık ile ilgili tartışmaların kadınların üreme hakları korunarak, karar mekanizmalarının odağına kadını koyarak yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Yaman, "Kısacası 'doğurganlık hızını artıralım' söylemlerinin kadınların Cumhuriyet kazanımları ve hakları olan doğurganlığın düzenlenmesi hizmetlerine ulaşabilmelerinin önünde engel olmaması gerekir." dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de doğurganlık hızı konusunun son derece önemli olduğunu söyledi. Doğurganlık hızının 2,1'in altına düşmesiyle nüfusun gençleşmesinin duracağını kaydeden Keşir, bunun kritik bir eşik olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin 1,51 doğurganlık hızıyla ilk defa OECD'i ülkelerinin ortalamasının altına düştüğünü belirten Keşir, "Nüfus konusu memleketin geleceği, memleketin bekası kadar da önemli konudur. Bu, bağnazlıkla, siyasi yobazlıkla yaklaşılabilecek bir konu değil." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi.

-Danışma Kurulu kararı

Öte yandan Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu kararına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin bugün tamamlanması halinde Genel Kurul, yarın ve 20 Haziran Perşembe günü çalışmayacak.

Genel Kurulda daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.