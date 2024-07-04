TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Grup Önerileri Kabul Edilmedi

Politika

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Saadet Partisinin "asgari ücret", İYİ Partinin "yoksulluk", DEM Parti'nin "sosyo-ekonomik sorunlar" ve CHP'nin "tarım ve üreticilerin sorunları" konularıyla ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, enflasyonu 2 puan artırmasın diye asgari ücrete zam yapmamanın, insani bütün duygulara aykırı olduğunu söyledi.

Yüksek enflasyon karşısında vatandaşın ezildiğini belirten Ün, "Patronlara vergi istisnası getirilirken, kiraları ötelenirken söylenmeyen 'enflasyon yükseliyor türküsü', asgari ücretliye gelince çığırılmaya başlanıyor." dedi.

"Asgari ücrete ara zam kaçınılmaz hale geldi"

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, yoksulluğun arttığını ve Türkiye'nin en temel sorunlarından birisi haline geldiğini öne sürdü. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında maaşlardaki artışların düşük kaldığını kaydeden Kocamaz, "Emeklilerin büyük kısmı, 10 bin liranın altında kalan maaşlarıyla zorlu hayat mücadelesi vermekte." diye konuştu.

Enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında asgari ücretin eridiğini ifade eden Kocamaz, asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmasının kaçınılmaz hale gediğini söyledi.

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, kira artışlarının vatandaşları hayattan bezdirdiğini savundu. Kiralarda yüzde 25 artış sınırının kaldırıldığını anımsatan Sayyiğit, "Kira artış oranı 12 aylık ortalama enflasyona göre belirlenecek. Yüzde 25'lik artış oranı dahi uygulanamamışken bunun uygulanacağının garantisi olmadığı gibi mayıs itibarıyla 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 65 seviyesinde olmuştur. Bundan sonra kira artış oranlarının yüzde 100'leri de geçmesi söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, kira artışlarını, ev meselesini, depremde evsiz kalan vatandaşların dertlerini bildiklerini dile getirdi.

Altunyaldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önceliği, depremzedeleri ev sahibi yapmaya ayırıyoruz. Bunun yanında diğer vatandaşlarımızı asla meselelerle baş başa bırakmıyoruz. Dezenflasyon süreci haziran ayıyla birlikte başladı. Bu süreçle birlikte her ay yıllık enflasyonun ortalaması düzeyinde artması öngörülen kira artışları her ay düşüş gösterecek."

CHP, DEM Parti ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri yerlerinden söz alarak Altunyaldız'ın konuşmasını eleştirdi.

Bu sırada CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek arasında sözlü tartışma yaşandı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, yaşanan tartışmada kullanılan ifadeler nedeniyle temiz bir dil kullanımı konusunda uyarıda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de tartışmanın CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın laf atmasıyla başladığını kaydetti. Zengin, "Boşu boşuna laf atılarak gelinen noktayı esefle kınıyorum. Daha dün 'bu adam' kelimesinden rahatsızlık duyanlar bugün bir ton hakaret bir ton küfür..." ifadelerini kullandı.

Tartışmanın uzaması üzerine TBMM Başkanvekili Bozdağ, birleşime 30 dakika ara verdi.

Aranın ardından partisinin grup önerisi üzerinde söz alan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, çiftçilerin kredi borçlarını ödeyemez durumda olduğunu belirtti. Barut, "Çiftçilerin evi, traktörü, ineği ne varsa icralık oldu, ocakları söndü." dedi. Tarım sektörüne ilişkin önerilerde bulunan Barut, tarımsal desteklerin artırılmasını, üreticinin girdi maliyetlerinin yanı sıra tarımsal kredi faizlerinin düşürülmesini istedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra ulaştırma alanında düzenlemeler içeren Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.