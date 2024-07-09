TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup önerileri kabul edilmedi

Politika

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Saadet Partisinin "KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler", İYİ Partinin "TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri", DEM Parti'nin "PTT", CHP'nin "Türkiye-AB ilişkileri" üzerine verdiği grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, 2021'den itibaren Türk lirasının benzeri görülmemiş bir şekilde değer kaybettiğini ve enflasyon oranlarının astronomik şekilde arttığını belirtti.

Bu süreçte, gelir eşitsizliğinin arttığını, orta sınıfın bittiğini ve Türkiye'nin sadece zenginler ve fakirlerden müteşekkil bir ülke haline geldiğini savunan Ergun, "Bu durumun gayet net şekilde farkında olan iktidar ise mızrak çuvala sığmayınca TÜİK verilerini manipüle etmeye başlamıştır. İktidar, enflasyonu düşük gösterebilmek için TÜİK'in bağımsızlığını, kurumsal tecrübesini ve objektifliğini ortadan kaldırmıştır." dedi.

Türkiye'de hiçbir mal ve hizmetin adil değerini tespit edebilme imkanı kalmadığını anlatan Ergun, "Bugün piyasalarda tam bir fiyat anarşisi yaşanmaktadır. TÜİK'in bağımsızlığını, şeffaflığını, güvenilirliğini yeniden kazandıracak reformların yapılması zaruret haline gelmiştir. TÜİK'i düzeltmeden ekonomik dengeleri düzeltmek mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, TÜİK'in kendine verilen görevi yerine getirmediğini savunarak, TÜİK'in kanunla kendisine tanınan, güvenilirlik, tarafsızlık, şeffaflık ve gerçekçilik kavramlarına aykırı hareket ettiğini söyledi.

"TÜİK'e ve çalışanlarına yapılan haksızlık"

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Türkiye'nin enflasyon oranlarında OECD'de birinci olduğunu öne sürerek, "Fanusun içinde hayaller güzel ama sokağın içindeki gerçekler çok farklı bir boyutta karşımıza çıkıyor. Yüksek enflasyon ve ekonomik krizin etkileri bir tarafa, ortalıkta şeffaflık da artık yok çünkü AKP iktidarında devlet kurumları aşındırıldı, güvenilirlikleri tamamıyla ortadan kaldırıldı. Bugün toplumun en çok güvenmediği kurumlar arasında TÜİK geliyor." diye konuştu.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, TÜİK'in hazırladığı enflasyon sepetinin içinde ne olduğunun belirsiz olduğunu anlattı.

Enflasyonun, TÜİK'e değil; emeklilere, asgari ücretlilere, çiftçilere, memurlara ve esnaflara sorulması gerektiğini kaydeden Akbulut, "TÜİK'in açıkladığı yalan enflasyon rakamlarına güvenmiyoruz, halkın yaşadığı gerçek enflasyona güveniyoruz. Bu anlamda geçim olmazsa en kısa sürede de seçim olacağına yürekten inanıyoruz." dedi.

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, yapılan kanuni düzenlemelerle TÜİK'in son dönemde bağımsız ve özerk yapısının güçlendirildiğini aktardı. TÜİK'in Avrupa Birliği ve dünya genelinde geçerli olan, uluslararası kurumlar tarafından tavsiye edilen yöntem, tanım ve kavramları kullanarak uluslararası standartlarda istatistik ürettiğinin altını çizen Altınsoy, şu ifadeleri kullandı:

"Üretilen tüm istatistikler ilgili kurum ve uzmanların değerlendirmelerine açık olduğu gibi, en ayrıntılı düzeyde de kamuoyuyla paylaşılmaktadır. TÜİK veri derleme, işleme ve dağıtım süreçlerine ilişkin tüm detaylar erişilebilirlik ve açıklık ilkeleri kapsamında internet sayfasında yayımlanmaktadır. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından yapılan denetlemelere göre TÜFE, Eurostat standartlarına yüksek derecede uygundur. Ülkemizin resmi istatistiklerini üretmekte ve sistemin koordinasyonunu sağlamakta olup böylesine köklü bir kurumun kamuoyunda yanlış ve temelsiz algılar oluşturularak yıpratılması, konusunda uzmanlığı Avrupa Birliği tarafından da kabul edilen TÜİK'e ve çalışanlarına yapılan haksızlıktır."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto etmek için Meclis'in önünde eylem yapan öğretmenlere polisler tarafından "orantısız güç uygulandığını" söyleyen CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi grup başkanvekilleri, öğretmenlerin eylemine izin verilmesini istedi.

AK Parti'nin "Meclis'in çalışma takvimine" ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Buna göre, Meclis Genel Kurulu bugün, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan maddelerin, yarın ikinci bölümde yer alan maddelerin oylaması tamamlanana kadar, 11 Temmuz Perşembe günkü birleşimde ise teklifin görüşmeleri tamamlanıncaya kadar çalışmalarına devam edecek.

Genel Kurul, 11 Temmuz'da Teklifin görüşmelerinin tamamlanmaması halinde ise haftalık çalışma günlerinin dışında 12 Temmuz Cuma saat 14'te toplanacak.

Genel Kurul, 16 Temmuz Salı, 17 Temmuz Çarşamba ve 18 Temmuz Perşembe günkü birleşimlerinde ise uluslararası anlaşmaları görüşecek.

11 Temmuz Perşembe günkü birleşimde, Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümü dolayısıyla genel görüşme yapılması da kabul edildi.

HÜDA-PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Türk Ceza Kanunu ile Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan oylama sonucunda kabul edildi.