TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup önerileri kabul edilmedi

Politika

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Saadet Partisinin "Belediyelerin taşeron şirketlerinde çalışan işçiler", İYİ Parti'nin "Elektrik dağıtım işlerinin özelleştirilmesi", DEM Parti'nin "Koşullu salıverilme" ve CHP'nin "Elektrik dağıtım sisteminin özelleştirilmesi" üzerine verdiği grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, yerel seçimlerden sonra bazı belediye çalışanlarının işte çıkarıldığını söyledi.

Belediye şirket çalışanlarının özlük haklarının olmaması nedeniyle bu kişilerin kolay işten çıkarıldığını belirten Şahin, "Her gelen belediye başkanı kendine göre ekip kurabiliyor. Yakın ekibi anlayabiliriz ama normal çalışan vatandaşlar neden işten çıkarılır, neden evine ekmek götürmeye çalışan bir işçinin ekmeğiyle oynanır bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Bunu doğru bulmuyoruz. Bu, çözülmesi gereken bir sorun." dedi. Şahin, bu konuyla ilgili yasal düzenleme yapılmasını istedi.

Şahin, belediye başkanlarının yakınlarını belediyelerde işe almalarını da eleştirdi.

"Bu kuruluş denetleme yapmıyor, düzenlemeden de geri duruyor"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, İzmir'in Konak ilçesinde yağmur sonrası oluşan su birikintisinde iki vatandaşın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini ifade etti.

Söz konusu yerle ilgili defalarca şikayette bulunulmasına rağmen şikayetlerin dikkate alınmadığını, gerekli tedbirlerin alınmadığını belirten Kırkpınar, "Gazetelerde haber oldu, kulağınızın üstüne yattınız. Ülkede ne denetleyen var ne de hesap veren. Büyük bir ihmal yüzünden ölüm göz göre göre geldi." dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), görevinin elektrikte özelleşme sonrası bu alanda iş yapan kuruşları denetlemek olduğunu ifade eden Kırkpınar, "Bu kuruluş denetleme yapmıyor, düzenlemeden de geri duruyor." diye konuştu.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, 2021 yılında çıkarılan bir yasa ile İdare Gözlem Kurullarının oluşturulduğunu, bu kurulların, insanların infazını uzattığını söyledi.

Beştaş, "Bu kurullarda kimler var? İdari personel adı altında kalorifer teknikeri de elektrik tesisatçısı da birinci müdür de psikiyatr da var. O insanların cezasını hangi yetkiyle uzatırsın? Adeta gecekondu mahkemesi." ifadesini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da İzmir'in Konak ilçesinde yağmur sonrası oluşan su birikintisinde iki vatandaşın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini söyledi. Bunun vahim bir olay olduğunu vurgulayan Arslan, araştırma komisyonunun kurulmasını ve elektrik dağıtım şirketlerinin denetlenmesini istedi.

Yaşanan olayın sadece İzmir ile sınırlı olmadığını vurgulayan Arslan, "Emin olun ülkenin her tarafı mayın tarlası, hatalı imalatlarla dolu ve kimin zarar göreceği de belli değil. Bu araştırma komisyonunu kuralım, dağıtım şirketlerini etkin bir şekilde denetleyelim." dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, İzmir'in Konak ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Çolakoğlu, şöyle konuştu:

"CHP'li belediye ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 2023 yılında sel felaketinden sonra 2024 yılında kazanın olduğu alanda birçok çalışma yapmıştır. İZSU değişik zamanlarda da kazı çalışması yapmıştır. İZSU, bu çalışmaları yaparken bu dağıtım şirketinden teknik destek, gözlemci talep etmemiştir. Burada İZSU suçluysa, Gediz suçluysa yargımız buna karar verecektir. Suçlulara gerekli cezayı verecektir."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul, 22 Temmuz Pazartesi günü de çalışacak

AK Parti'nin "Meclis'in çalışma takvimine" ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ikinci sırasına, 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ise gündemin üçüncü sırasına alındı.

Genel Kurul, haftalık çalışma günlerinin dışında 22 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te toplanarak, kanun teklifleri ve Türkiye ile Ukrayna Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmeleri gerçekleştirilecek.

AK Parti'nin önerisinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifinin görüşmeleri ertelendi. Genel Kurul'da daha sonra gündemin ikinci sırasında yer alan, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.