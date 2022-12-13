İyi Partili Örs'e, TBMM Genel Kurulu'nda Yumruk Atan AKP'li Işık: "Rahatsızlık Verici Gündemden Dolayı Üzgünüm. İstirahat Sürem Bittik - Son Dakika
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İyi Partili Örs'e, TBMM Genel Kurulu'nda Yumruk Atan AKP'li Işık: "Rahatsızlık Verici Gündemden Dolayı Üzgünüm. İstirahat Sürem Bittik

13.12.2022 22:41

TBMM Genel Kurulu'nda, 6 Aralık günü, devam eden bütçe görüşmeleri sırasında İ

TBMM Genel Kurulu'nda, 6 Aralık günü, devam eden bütçe görüşmeleri sırasında İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk atan ve Örs'ün hastaneye kaldırılmasına neden olan AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, "Geçtiğimiz günlerde, TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan rahatsızlık verici gündemden dolayı üzgünüm. Milletvekili arkadaşım Sayın Hüseyin Örs'ün hastaneden taburcu olması ve sağlık durumunun iyi olması beni ziyadesiyle mutlu etti. Olaydan kaynaklı istirahat sürem bittikten sonra Sn. Örs'le bir araya gelmekten memnun olurum" açıklamasını yaptı.
TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk atarak yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Işık, açıklamasında şunları belirtti:
"Geçtiğimiz günlerde, TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan rahatsızlık verici gündemden dolayı üzgünüm. Bugüne değin; basında şahsıma atfen yer alan hiçbir açıklama tarafımdan yapılmamıştır.
Milletvekili arkadaşım Sn. Hüseyin Örs'ün hastaneden taburcu olması ve sağlık durumunun iyi olması beni ziyadesiyle mutlu etti. Olaydan kaynaklı istirahat sürem bittikten sonra Sn. Örs'le bir araya gelmekten memnun olurum. Ümidim odur ki; bundan sonraki Meclis çalışmalarında böyle bir görüntü hiçbir zaman olmasın. Saygılarımla."


Görüntü: ARŞİV

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Politika İyi Partili Örs'e, TBMM Genel Kurulu'nda Yumruk Atan AKP'li Işık: 'Rahatsızlık Verici Gündemden Dolayı Üzgünüm. İstirahat Sürem Bittik - Son Dakika

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SON DAKİKA: İyi Partili Örs'e, TBMM Genel Kurulu'nda Yumruk Atan AKP'li Işık: "Rahatsızlık Verici Gündemden Dolayı Üzgünüm. İstirahat Sürem Bittik - Son Dakika
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