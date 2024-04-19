TBMM Genel Sekreteri: Bilimde, sanatta, sporda başarı elde etmiş çocukları bekliyoruz

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine ilişkin, "Bilimde, sanatta, sporda başarı elde etmiş çocukların Genel Kurulu doldurmalarını bekliyoruz. 23 Nisan'a özgü marşımız var" dedi.
Uzun, TBMM basın koridorunda gazetecilere 23 Nisan törenleri ile ilgili açıklama yaptı. Uzun, çocuk oturumunun konseptini değiştirdiklerini belirterek, "Bu yılki 23 Nisan kutlamalarını çocuklarla ilgili başarı konsepti üzerine inşa ediyor olmamız, bundan sonra da kalıcı olması temennimizden kaynaklanıyor. Bilimde, sanatta, sporda başarı elde etmiş çocukların Genel Kurulu doldurmalarını bekliyoruz. 23 Nisan'a özgü marşımız var. Bir milletvekilimiz sözlerini yazdı. 23 Nisan marşı olarak bestelendi. 23 Nisan ışık gösterimiz var" dedi.
Ana temalarının uzay olduğunun altını çizen Uzun, "Astronotumuz cumartesi günü 11.00'de Meclis bahçesinde çocuk logolu etkinliğimize katılacaklar. Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK, Ankara Üniversitesi, TBMM Genel Sekreterliği olarak bütün çocuklarımızın bilimsel aktivite yapıp, eğlenecekleri bir ortam oluşturduk" ifadelerini kullandı.
Uzun, 23 Nisan marşının AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen tarafından bestelendiğini sözlerine ekledi. - ANKARA
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