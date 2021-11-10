TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Uslu: "Göç ve sığınma insanlığın sorunu" - Son Dakika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, göç ve sığınma konularının, yalnızca sınır ülkelerinin üzerine bırakılacak bir konu olmadığını, bütün dünyanın ve insanlığın sorunu olduğunu söyledi.

Uslu, Hırvatistan Parlamentosu Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Domagoj Hajdukovic ve beraberindeki parlamento heyetini, TBMM'de kabul etti.

Türkiye'nin, dünyada en çok sığınmacı barındıran ülke olduğuna işaret eden Uslu, bu durumun Türkiye'nin kapasitesini zorladığını dile getirdi.

Atay Uslu, Suriye'nin İdlib bölgesinde yaklaşık 2 milyon Suriyeli'nin zor koşullarda yaşadığını, devam eden iç çatışmalar nedeniyle de ülkelerini terk edebileceklerini belirtti.

Suriye'de iç çatışmanın durdurulması konusunda Birleşmiş Milletlerin, Avrupa Birliğinin, herkesin bir şeyler yapması gerektiğine dikkati çeken Uslu, "Bu kadar insan, yeniden bir sığınmacı akını olarak hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya doğru hareket edebilir." uyarısında bulundu.

Uslu, Türkiye'nin, örnek bir göç politikası sergilediğini, insani ve hukuki olarak üzerine düşeni yapmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Göç ve sığınma konuları yalnızca sınır ülkelerinin üzerine bırakılacak bir konu değil. Bütün dünyanın ve insanlığın sorunu." görüşünü paylaştı.

Kaynak ülkelerdeki sorunlar çözülmediği sürece göç hareketliliğinin devam edeceğini belirten Uslu, göçmenlerin ulaştığı ülkelerdeki külfetin de paylaşılması gerektiğini kaydetti.

Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göçmenler düzensiz de olsa insan. Düzensiz göçmenler her şeye rağmen mecburi bir yolculuğa çıkıyorlar. Kendi ülkelerinde ya ekonomik sorunlarla ya açlıkla ya da çatışma ile karşı karşıyalar. Düzensiz göçmenlere insani muamele yapılmaması insanlığımıza yakışmıyor. Bu konuda insani tedbirler alalım, ama yaptığımız işlemlerin tamamının insani olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda dünya olarak insani ve hukuki adımlar atmalıyız, çünkü hepimiz bir gün göçmen olabiliriz."

Hırvatistan Parlamentosu Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Hajdukovic ise dünyada en fazla mülteci kabul eden ülke olarak Türkiye'nin gösterdiği çabayı takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin göç konusunda yaşadığı zorlukları ve sıkıntıları öğrenmek istediklerini aktaran Hajdukovic, "İçişleri bakanlıklarımız arasında tecrübe paylaşımı ve sınırların güvensiz göçe karşı korunması konusunda iyi bir iş birliği var." diye konuştu.