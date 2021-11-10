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TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu toplandı - Son Dakika

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu toplandı

10.11.2021 16:36
TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu toplandı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi Başkanı Ramazan Keskin, Türkiye'nin artan ekonomik gücüyle göç hareketleri için çekim unsuru haline geldiğini belirterek, "Ülkemiz geçiş ülkesi konumu yanında artık bir hedef ülke konumundadır.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi Başkanı Ramazan Keskin, Türkiye'nin artan ekonomik gücüyle göç hareketleri için çekim unsuru haline geldiğini belirterek, "Ülkemiz geçiş ülkesi konumu yanında artık bir hedef ülke konumundadır." dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı.

Uslu, düzensiz göçün, herkesin üzerinde durduğu ve kamu düzenini bozan bir konu olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin bu konuda teknik, insani ve askeri olarak her türlü önlemi almaya çalıştığını söyledi.

Göçmenlerin, ülkelerindeki zor durum nedeniyle ülkelerini terk ettiğini, ülkelerinde istikrarsızlık ve ekonomik sıkıntıların olduğunu anlatan Uslu, dünyanın kaynak ülkelerdeki sorunu görmesi gerektiğini kaydetti. Uslu, "Kaynak ülkelerde ciddi sorunlar var, bu sorunlar çözülmedikçe bundan sonraki tedbirlerin hepsi aslında tali tedbirlerdir." diye konuştu.

"Dünyadaki göçmenlerin sayısı 258 milyonu aştı"

Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi Başkanı Keskin ise Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünyadaki göçmenlerin 258 milyonu aştığını bildirdi.

Göçmenlerin 124,8 milyonunun kadınlardan, 36,1 milyonunun da çocuklardan oluştuğunu aktaran Keskin, göçün, küresel anlamda ele alınması gerektiğine işaret etti.

Keskin, dünya genelinde bazı göç rotaların sıkça kullanıldığına, Türkiye'nin göçmenler tarafından transit ya da hedef ülke olarak seçildiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle tarih içerisinde önemli göç ve iltica akımlarıyla karşı karşıya kaldığını anımsatan Keskin, "Ülkemizin artan ekonomik gücü, ülkemize yönelik göç hareketleri için ekstra bir çekim unsuru haline gelmiştir. Ülkemiz geçiş ülkesi konumu olması yanında artık bir hedef ülke konumundadır." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki yabancılara ilişkin istatistiki verileri paylaşan Keskin, "3,7 milyon geçici koruma kapsamında Suriyeli, 1 milyon 200 bin ikamet sahibi, 300 binin üzerinde uluslararası başvuru ve statü olmak üzere Türkiye'de 5 milyonu aşkın düzenli göçmen bulunmaktadır." bilgisini verdi.

"Yakalan düzensiz göçmenler 128 bin 958'e ulaştı"

Ramazan Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2015 yılına kadar 50 bin civarındayken 2015'ten sonra bu sayı ciddi artış göstermiştir. 2018'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 52 artış yaşamış, 2019 yılında ise pik yapmış 454 bin 662 rakamına ulaşmış, bir önceki yıla göre yüzde 69'luk bir artış gözlenmiştir. 2020 yılında pandemi nedeniyle kısmi bir düşüş olsa da 122 bin 302 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler ise 4 Kasım itibarıyla 128 bin 958'e ulaşmıştır."

Düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye daha çok Afganistan, Pakistan, Suriye'den geldiğini aktaran Keskin, bu sorunun, kaynak ülkede önlemlerin alınmasıyla çözülebileceğini dile getirdi.

Keskin, 2017'den itibaren yakalanan göçmen kaçakçılarının 45 bin 774, tutuklananların ise 12 bin 344 olduğunu söyledi.

"İyi bir diplomasi geliştirmeyi önemsiyoruz"

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi Başkan Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız da göç konusunun dünyanın gündemindeki önemli konulardan biri olduğunun altını çizdi.

Dünyada ciddi bir düzensiz göç baskısı olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Kaynak ülkeler çok önemli. Kaynak ülkede neler yapabiliriz ki oradan insanlar ayrılmak zorunda kalmasınlar. Bu çerçevede biz kaynak ülkelerle iyi bir diplomasi geliştirmeyi önemsiyoruz. Bizim düzensiz göçle mücadelede sonraki adımlarımızı pozitif etkilemesi yönüyle o diplomasiye çok dikkat ediyoruz." sözlerini sarf etti.

Yıldız, düzensiz göçle mücadelede komşu ülkelerle ilişkilerin ve sınır güvenliğinin önemine de değindi.

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, TBMM, GÖÇ, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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