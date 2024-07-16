TBMM, gündem ve çalışma saatlerini düzenleyen grup önerisini kabul etti - Son Dakika
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Politika

TBMM, gündem ve çalışma saatlerini düzenleyen grup önerisini kabul etti

TBMM, gündem ve çalışma saatlerini düzenleyen grup önerisini kabul etti

TBMM Genel Kurulu, AK Parti'nin meclisin gündem ve çalışma saatlerini düzenleyen grup önerisini kabul etti. Öneriye göre, tasarruf paketi ve 9. Yargı Paketi gündemin ön sıralarına çekildi. Ayrıca, TBMM Genel Kurulu, Salı, Çarşamba, Perşembe ve 22 Temmuz Pazartesi günleri toplanacak.

16.07.2024 22:24
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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin meclisin gündem ve çalışma saatlerini düzenleyen grup önerisi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı, 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini' görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Muhalefet partilerinin Meclis Başkanlığı'na sunduğu grup önerilerinin reddedilmesinin ardından AK Parti'nin, meclisin gündem ve çalışma saatlerini düzenleyen grup önerisi kabul edildi. Öneriye göre, tasarruf paketine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı, 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile kamuoyunda 9'ncu Yargı Paketi olarak da bilinen, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' gündemin ön sıralarına çekildi.

Ayrıca, TBMM Genel Kurulu'nun çalışma günleri olan Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinin yanı sıra 22 Temmuz Pazartesi günü de toplanmasını öngörüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika TBMM, gündem ve çalışma saatlerini düzenleyen grup önerisini kabul etti - Son Dakika

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