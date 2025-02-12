TBMM Komisyonu Bebek Ölümleri İçin Süre İstedi

Politika

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, çalışmalarına devam etmek için bir aylık ek süre talebinde bulunacak.

Komisyon, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı.

Üç aylık görev süresini 20 Şubat'ta tamamlayacak komisyonun çalışmalarına devam etmesi için bir aylık ek süre almayı planladıklarını belirten Şan, komisyonun öncelikle bu kararı alması ve talep yazısının Genel Kurula arz edilmek üzere Meclis Başkanlığına gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

Alınacak ek süre sonrasında kendilerine 5 haftalık sürece ilişkin bir akışın sunulmasını isteyen CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, muhalefet milletvekillerinin dinlenilmesini istediği kişilerin soruları cevaplandırmadığı sürece komisyonun amacına ulaşamayacağını savundu.

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Şan, üyeler tarafından dinlenilmesi istenilen kişilerin yüzde 75'inin komisyona davet edildiğini vurguladı.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ve CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ dahil "sorumlu olduğu" iddia edilen tüm sağlık bakanlarının komisyona davet edilmesi gerektiğini öne sürdü.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada komisyon tarafından çalışmaları bir ay uzatma kararı alındı.

Komisyon Başkanı Şan, bundan sonraki süreçte kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve konuya ilişkin katkı sağlayabilecek bütün kesimleri dinlemeye devam edeceklerini, yerinde incelemelerde bulunarak çalışmaları sürdürmeyi planladıklarını söyledi.

Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz

Komisyona sunum yapan Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan ihmaller ve eksikliklerin ciddi sonuçlara yol açtığını ve kamu vicdanını derinden sarstığını belirtti.

"Hukuk sistemimizin bu tür olayları önleyici ve caydırıcı şekilde işlemesi büyük önem taşımaktadır." diyen Yılmaz, mevzuattaki yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi, sağlık kuruluşlarının denetim mekanizmalarının etkin şekilde işletilmesi, ihmali bulunan kişi ve kurumlara yönelik hukuki sürecin adalet çerçevesinde yürütülmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakanlık olarak hasta haklarının korunması, ihmal ve kusurların önlenmesi, bu tür olayların sorumlularının adil şekilde yargılanması konusunda hassasiyetle çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, komisyon çalışmalarının yaşanan sorunların nedenlerini tespit etmek ve çözüm yollarını belirlemek açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Buradaki değerlendirmelerin yasal çerçevenin güçlendirilmesi ve uygulamada karşılaşılan eksiklerin giderilmesi adına kendilerine önemli yol göstereceğini aktaran Yılmaz, sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İki iddianamenin yaklaşık 1400 sayfa olduğunu, birçok delilin ve tape kayıtlarının bulunduğunu anlatan Yılmaz, "Adalet Bakanlığı olarak sürecin bir an önce tamamlanması, suçluların, sorumluların tespit edilmesi ve bunların bir an önce cezalarının verilip kesinleşmesi hususunda destek ve faaliyetlerimizi Bakanlığın görevi çerçevesinde vermeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Bu kapsamda mahkemeye ikinci heyet atadıklarını söyleyen Yılmaz, "Amacımız, Narin soruşturmasında olduğu gibi kamuoyunun bu tip yargılamalarını bir an önce doğru şekilde karar vererek kesinleşmeleri ve adaletin tecellisi." dedi.

"Yenidoğan Çetesi" sanıklarından İlker Gönen'in, tutuklu bulunduğu cezaevindeki hücresinde intihar etmesine ilişkin soruları da yanıtlayan Yılmaz, psikososyal yardım servisi bilgilerini paylaştı, Gönen ile gerçekleştirilen bireysel görüşmede "kendine ve başkalarına zarar verme riski düşük" olduğu değerlendirmesi yapıldığını anlattı.

Yılmaz, intihar etmeden önce Gönen'in eşine ve avukatına veda niteliğinde mektuplar yazdığını aktardı.

"Dört duvar, yoğun bakım kurmak anlamına gelmez"

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Oğuzhan Yaşar da yürütülen soruşturma kapsamında 2 bin 400 suç içerikli konuşma ve 197 suça konu eylem tespit edildiğini bildirdi.

Yaşar, komisyon üyelerine "Yenidoğan Çetesi" soruşturma sürecine ilişkin bilgi verdi.

Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Özlem Tekşam, özel hastanelerde yenidoğan yoğun bakım yatak sayısının Sağlık Bakanlığı hastanelerinden daha fazla olduğunu savundu.

Çocuk yoğun bakım yatak sayısı bakımından özel hastanelerin geride olduğunu ifade eden Tekşam, kritik hasta bakımının iyileştirilmesi için çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman sayısı, çocuk acil uzman sayısı, çocuk yoğun bakım uzman sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

"Dört duvar, yoğun bakım kurmak anlamına gelmez." diyen Tekşam, "Oraları acil, yoğun bakım yapan aslında içindekilerdir; öncelikle hekim, hemşire, sağlık personeli. Asla münferit bir olay olarak bu konuyu adlandırmamak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kontrol mekanizmalarının da önemine işaret eden Tekşam, "Bence bizler, okullardan itibaren erdemli, ahlaklı, dürüst insan yetiştirme konusunda ne yapacağımızı düşünmemiz gerekiyor." dedi.

Komisyon Başkanı Şan, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclisi Başkanı Banu Küçükel'i komisyona davet edeceklerini açıkladı.