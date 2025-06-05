TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kayseri'de bayramlaşma töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kayseri'de bayramlaşma töreninde konuştu Açıklaması

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kayseri\'de bayramlaşma töreninde konuştu Açıklaması
05.06.2025 13:59
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli, devlet iradesini ortaya koydular ve hep beraber emin adımlarla terörsüz Türkiye için yürüyoruz.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli, devlet iradesini ortaya koydular ve hep beraber emin adımlarla terörsüz Türkiye için yürüyoruz." dedi.

Akar, Kayseri Valiliği'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada insanların atalarından kalan mirasa sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Gelenek ve görenekleri gençlere öğretmenin gerekli olduğunu vurgulayan Akar, "Geleneğimizi, göreneğimizi onlara bizzat yaşatarak göstermemiz, öğretmemiz lazım. Bu bizim için temel. Tarihini, dinini, diyanetini bilmeden, Allah korkusu, kuldan utanma duygusu olmadan bizim birliğimiz ve bütünlüğümüz mümkün değil." diye konuştu.

Bütünlüğü sağlamak için mutlaka eğitimin üzerinde durulması gerektiğini dile getiren Akar, ailelere de önemli görevler düştüğünü ifade etti.

"Terörü de teröristi de unutmadık"

Akar, barış ve huzuru sağlamak için ellerinden gelen ne varsa yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"(Terörsüz Türkiye süreci) Hepinizin gördüğü, hepinizin yakından takip ettiği gibi devlet iradesini koydu. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli, devlet iradesini ortaya koydular ve hep beraber emin adımlarla terörsüz Türkiye için yürüyoruz. Bunu yaparken hiçbir zaman terörü de teröristi de unutmadık. Bu bilinç ve bilgiyle gelecek günlere ilerlemek suretiyle barışı, huzuru ve sükuneti sağlamak için elimizden gelen ne varsa bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. İnşallah 86 milyon, bütün coğrafyamız ve vatan toprağımız, birlik ve beraberlik içinde tek yürek, tek yumruk olarak istikbale emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz."

Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceklerinin altını çizen Akar, Türkiye için birçok tehdit olduğunu ve bunlara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

"Dünyadaki cehennemin adı 'Gazze'"

Akar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin de "Artık orası kanama falan değil, cehennem oldu. Dünyadaki cehennemin adı 'Gazze'. Bunu görmemiz lazım. Orada ekmek, su yok. Gece gündüz bomba yağıyor. Her türlü yardım malzemesi yasak. Orası tam bir cehennem. Onun için diyoruz ki durmayın, susmayın. Ne yapılabilirse herkesin bir şey yapması lazım. Bu katliama, insanlık ve ahlak dışı gelişmelere karşı. Bu bakımdan da bizim birliğimiz ve beraberliğimiz çok önemli." ifadelerini kullandı.

Vali Gökmen Çiçek de Kayseri'de bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kazasız, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmek için herkese düşen vazifeler olduğunu dile getiren Çiçek, polis ve jandarmadan oluşan 16 bin personelin görev başında olacağını sözlerine ekledi.

Törene, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahit Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Dursun Ataş, Bayar Özsoy, Ayşe Böhürler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Akar ve beraberindekiler, törenin ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve huzurevi ziyareti gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kayseri'de bayramlaşma töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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