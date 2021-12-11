TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, gündemdeki ekonomik gelişmelere değinerek, "Büyüme rakamları, ihracat rakamları birlikte değerlendirildiğinde kur üzerinden ciddi bir saldırının olduğu ortada. Vatandaşımız bunu biliyor." dedi.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen "Teşkilat Akademisi Eğitim Programı" kapsamında kente gelen Aydın, "Demokrasi Yolculuğu ve Lider" başlıklı konuşmasının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin çok kritik bir eşiğe doğru gittiğini belirten Aydın, ekonomik anlamda Türkiye'nin G-20'nin en çok büyüyen ekonomisi olduğunu söyledi.

İhracat noktasında tarihi rekorlar kırıldığını kaydeden Aydın, "Bu ülkede 1974 yılında bir yıllık ihracat 1,5 milyar dolarken şu anda, 15 Ekim tarihinde açıklamıştı, bir günlük ihracat 1,5 milyar doların üzerine çıktı. Yani bir yılda yapılanı bir günde yapılacak noktaya geldik. Yine 1990'lı yıllarda da yıllık yapılan ihracatı şimdi bir ayda fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Hem ihracat rakamları böyleyken hem ekonomik büyüme, makroekonomik dengeler, göstergeler bu pandemi şartlarına rağmen hep iyi yolda seyrediyor." diye konuştu.

Aydın, Türkiye yoluna emin adımlarla devam ederken kur ve döviz üzerinden çok net saldırılar olduğunu dile getirerek, "Bunu ekonomik anlamda izah etmek çok kolay değil. Çünkü ekonomik verilerin bu kadar iyi, dünyanın en güzel projelerini yapıyorsunuz. Büyüme rakamları, ihracat rakamları birlikte değerlendirildiğinde kur üzerinden ciddi bir saldırının olduğu ortada. Vatandaşımız bunu biliyor. Şu anda Amerika son 39 yılın en büyük enflasyonunu yaşıyor. Faizi 0,25 iken enflasyon 6,8'e çıkmış faiz enflasyon dengesine baktığınızda 25-30 kat fark var. Türkiye'de bu kadar fark yokken bile kıyamet koparılmaya çalışılıyor." ifadesini kullandı.

Vatandaşa yansıyan birtakım sıkıntıları da gördüklerine değinen Aydın, "Bunu çözecek iradenin de AK Parti iradesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iradesi olacağını hepimiz biliyoruz. Tedbirlerimizi alıyoruz. Gerek memur maaşı gerekse asgari ücretle ilgili çok ciddi çalışmalar var. Bugüne kadar vatandaşımızı hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik. Bundan sonraki süreçte de ezdirmeyeceğiz. Vatandaşımızı rahatlatacak her türlü tedbirleri alıyoruz." dedi.

Bir araya bile gelmesi mümkün olmayan siyasi partilerin akıl dışı bir şekilde bir araya getirilmeye çalışıldığını ve bunu da gördüklerini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Amerikan Başkanı Biden seçilmeden önce şunu söylemişti. 'Türkiye'de iktidarı değiştirmenin yolu muhalefeti birleştirmekten, güçlendirmekten geçiyor.' demişti. Dolayısıyla hiç bir araya gelemeyecek birbirine benzemeyen işte CHP ve Saadet Partisi mümkün değil. Ben seçmeni tenzih ediyorum. Çok kıymetli dava arkadaşlarımız onlar. Seçmenlerin de pek çoğunun da bunu gördüğünü biliyorum. Saadet Partisi ile CHP yönetiminin bir araya gelmesi ne kadar makul? Ne kadar kendi ellerinde?"